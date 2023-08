Poder Judicial pide aumento presupuestal de 4%; es legal, razonable y honesto: SCJN

La Ministra explicó que desde el 2018 al 2023 ha bajado su presupuesto 15.4 por ciento, por lo que esperarán que la Cámara de Diputados le apruebe el aumento.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó de la solicitud de un incremento del cuatro por ciento del presupuesto de la institución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año.

Durante la sesión solemne y conjunta de los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se realizó la presentación del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el 2024, en la cual, la Ministra presidenta detalló que el incremento solicitado es respuesta a la disminución del 15.4 por ciento que han tenido desde la entrada del actual Gobierno en 2018.

La Ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para su aprobación en la Cámara de Diputados se encuentra una “justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados”.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.

“México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo, un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la Ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público”, agregó.

Asimismo, Piña Hernández señaló que el eventual aumento del cuatro por ciento, se traduce, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”, dijo en su presentación.

AMLO ANTICIPA AMPAROS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la mañana sobre el proyecto de presupuesto que presentaría la SCJN, por lo que el mandatario aseguró que las y los representantes del Poder Judicial se ampararían en caso de que el Grupo Parlamentario de Morena concrete la reducción presupuestal que propone para 2024.

“Les puedo garantizar que si el Congreso les recorta el presupuesto, se van a amparar. No van a obedecer la Constitución, y van a tener el apoyo de los conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación”, afirmó.

“No puede el Ejecutivo modificar el presupuesto que envía el Poder Judicial. Sí puede hacerlo, y lo han hecho, en la Cámara de Diputados, porque esa es su facultad”, dijo.

MORENA PROPONE RECORTE A PODER JUDICIAL

Apenas el pasado 13 de agosto, el Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, compartió que se espera realizar un ajuste de 15 mil a 25 mil millones de pesos de “gastos innecesarios” en el monto etiquetado para el Poder Judicial dentro del Presupuesto 2024, que serán destinados a reducir la pobreza.

“Ya entramos de lleno a la revisión de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos, entramos a la fase de revisión del presupuesto, y que podemos encontrar entre 15 mil y 25 mil millones de pesos algunos ajustes para algunos poderes que permitan garantizar que se trasladen estos recursos en inversión directa. Para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de muchas familias mexicanas”, advirtió.

A través de la red social X, el legislador morenista dio a conocer que dentro de los gastos que superan los objetivos del Poder Judicial, se detectaron tres mil millones de pesos destinados a reparar las casas de jueces y ministros, escoltas y vehículos blindados.