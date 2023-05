AMLO señala a la SCJN de intentar un “golpe de Estado técnico” con freno a sus obras

El domingo hubo una marcha de apoyo al máximo tribunal del país que acabó en una riña entre quienes defendían a la corte y sus críticos en la que tuvo que intervenir la policía; ante ese hecho, AMLO aseguró que los defensores de la Corte habían actuado con prepotencia.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador elevó esta mañana sus críticas a los jueces y a la Suprema Corte y les advirtió que si paralizan por vía judicial acciones del Poder Ejecutivo estarían realizando un “golpe de Estado técnico”.

“Una cosa es que violen la Constitución… cobrando más de lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo”, indicó durante su conferencia matutina dese Palacio Nacional. “Es cancelar el poder, sería un golpe de Estado técnico”.

López Obrador hacia alusión a una decisión de un Juez federal que amparó a comunidades de los estados de la península de Yucatán, en el sureste del país, y decretó la suspensión del desmonte de terrenos en parte de los tramos donde se está construyendo el Tren Maya, el megaproyecto de infraestructura del gobierno que pretende conectar todos los sitios turísticos de la península con un ferrocarril que ha sido fuertemente criticado por grupos ecologistas.

La decisión fue anunciada el domingo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y según el Presidente el Gobierno aún no ha sido notificado. La sentencia la tomó un juez de distrito, no la Suprema Corte, y es apelable.

Sin embargo, el Presidente incluyó a todos los jueces en el mismo saco de las críticas.

López Obrador indicó que los magistrados “van a seguir queriendo parar las obras pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo… No se va a poder cancelar las obras, no se puede”.

Una de las estrategias que utilizó el mandatario para poder seguir adelante con el Tren Maya fue considerarlo un proyecto de “seguridad nacional” mediante un decreto.

AMLO VE PREPOTENCIA EN DEFENSORES DE LA SCJN QUE MARCHARON

En la misma conferencia matutina, López Obrador criticó la “prepotencia” de los ciudadanos que ayer marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y censuró las agresiones contra el plantón de quienes protestan contra ella, que se encuentra frente al edificio del tribunal.

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia, Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene la capacidad para convencer, hay que ver quiénes son: no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes”, aseguró.

Además, dijo que fueron apenas unas “tres mil personas” quienes marcharon en defensa de la Corte y les dijo que “tienen que echarle más ganas” porque fue “muy erizo. “Pero la verdad no tienen causa, no hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir que no se toca, defender a magistrados, a ministros, que violan la Constitución”, aseveró.

Así destruyeron,los simpatizantes de la SCJN, elcampamento del plantón qué mantenían los obradoristas frente al máximo tribunal. Golpes y enfrentamientos por doquier. pic.twitter.com/GaqPExXTBM — Alberto Valiente (@BetoValiente_) May 28, 2023

Y es que la marcha que realizaron el domingo miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de México derivó en choques entre manifestantes y críticos del máximo tribunal, lo que ameritó la intervención de la policía para separarlos y desalojar a un grupo que mantenía un plantón en el lugar.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte, en el centro de la capital, comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón a las puertas del histórico edificio donde colocaron carteles contra los ministros.

–Con información de AP.