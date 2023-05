“Échenle más ganas”, dice AMLO a la marcha a la Corte. Censura ataque a plantón

Este domingo, la marcha de miles de personas en apoyo a la Suprema Corte derivó en choques entre manifestantes y críticos del máximo tribunal que se ubican en un plantón frente al máximo tribunal del país, lo que ameritó la intervención de la policía para separarlos y desalojar a ambos grupos.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la “prepotencia” de los ciudadanos que ayer marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y censuró las agresiones contra el plantón de quienes protestan contra ella, que se encuentra frente al edificio del tribunal.

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia, Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene la capacidad para convencer, hay que ver quiénes son: no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes”, aseguró.

Así destruyeron,los simpatizantes de la SCJN, elcampamento del plantón qué mantenían los obradoristas frente al máximo tribunal. Golpes y enfrentamientos por doquier. pic.twitter.com/GaqPExXTBM — Alberto Valiente (@BetoValiente_) May 28, 2023

Además, dijo que fueron apenas unas “tres mil personas” quienes marcharon en defensa de la Corte y les dijo que “tienen que echarle más ganas” porque fue “muy erizo. “Pero la verdad no tienen causa, no hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir que no se toca, defender a magistrados, a ministros, que violan la Constitución”, aseveró.

Y es que la marcha que realizaron el domingo miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de México derivó en choques entre manifestantes y críticos del máximo tribunal, lo que ameritó la intervención de la policía para separarlos y desalojar a un grupo que mantenía un plantón en el lugar.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte, en el centro de la capital, comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón a las puertas del histórico edificio donde colocaron carteles contra los ministros.

Mientras los manifestantes gritaban al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”, el grupo crítico de la Corte les respondía “provocadores, provocadores”. En pocos minutos, integrantes de ambos bandos comenzaron a darse empujones, patadas y golpes. Decenas de policías, con escudos plásticos, intervinieron para separarlos y proteger al grupo que tenía el plantón que fue desalojado de la entrada del máximo tribunal, según imágenes que difundieron medios locales.

Algunos de los manifestantes comenzaron a arrancar los carteles contra los ministros que estaban en las puertas de la Corte y derribaron un pequeño kiosco que tenían los participantes del plantón.

Más temprano, miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución, en el centro de la ciudad, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la Corte que han sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de invalidar tres normativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que han elevado las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La marcha culminó en la mayor plaza de la capital.

“Les estamos pidiendo a los ministros que resistan los embates del titular del Poder Ejecutivo. Necesitamos conservar el último bastión que le queda a este país. Si se cae la Corte, se cae México”, afirmó el abogado Raúl Mendoza, 71 años, quien atribuyó la confrontación que mantiene el mandatario con la Corte a “un distractor para que la gente no se entere de los problemas nacionales”.

El Presidente recordó este lunes que a su movimiento le fue prohibido el acceso al Zócalo “durante mucho tiempo” en gobiernos anteriores y recordó el plantón de maestros que fue desalojado con violencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Eso ya no sucede, pero los conservadores son muy autoritarios, no diría fascista porque es distinto lo de México a lo que pasa en otros países, puede haber algunos dirigentes fascistas pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero sí también con tendencia autoritaria. Muy poco tolerantes. Ojalá no pasen estas cosas, todos tienen derecho a manifestarse”, concluyó.