VIDEOS: La marcha que apoya a la SCJN destruye el plantón de los que están en contra

Ciudad de México, 28 de mayo (AP) — Varios miles de manifestantes salieron el domingo a marchar en la capital mexicana en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de invalidar tres normativas impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que han elevado las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Al grito “ministros valientes, el pueblo los defiende”, y entre pancartas en las que se leía “la Corte no se toca”, miles de personas vestidas de blanco se concentraron desde mediados de la mañana en el Monumento a la Revolución, en el centro de la ciudad, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la corte. La marcha culminó frente al Palacio de Gobierno.

“Les estamos pidiendo a los ministros que resistan los embates del titular del Poder Ejecutivo. Necesitamos conservar el último bastión que le queda a este país. Si se cae la Corte, se cae México”, afirmó el abogado Raúl Mendoza, 71 años, quien atribuyó la confrontación que mantiene el mandatario con la Corte a “un distractor para que la gente no se entere de los problemas nacionales”.

Cristina Velázquez, una pequeña empresaria de 62 años, se expresó en contra de las afirmaciones del mandatario contra el Poder Judicial, al que ha acusado de estar corrompido, y sostuvo que los cuestionamientos del gobernante responden a que “está tan enojado, y está haciendo tantas rabietas todos los días, porque sabe que no tiene el poder suficiente para doblegar a los ministros”.

“Los ministros están donde les corresponde, haciendo valer la justicia, las leyes, y no acaten sus caprichos, no se plieguen a su voluntad, y eso es lo que no le gusta a López Obrador”, agregó.