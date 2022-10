El Gobernador Riquelme dice que buscará a PAN y PRD para hacer alianza en Coahuila

Pese a los rechazos del PAN y PRD a la dirigencia del PRI, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme dijo que él está buscando a las cabezas de los partidos opositores para garantizar una alianza electoral en Coahuila en 2023.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solis, anunció que buscará a los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, para competir en conjunto por la gubernatura estatal en 2023, esto pese a la fractura entre ellos y Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”.

“Yo los ando buscando, yo quiero que se haga la alianza y ellos también, pero la verdad es que hay que dialogar en relación a lo que pasó (la aprobación para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028), y en mi punto de vista no tiene por qué obstaculizar un probable acuerdo”, dijo al término de su participación en el foro “Diálogos por México”, que organizó la dirigencia del PRI.

El mandatario dijo que aunque ya ha hablado con las cabezas del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dejará pasar un tiempo para retomar los diálogos.

“Sí he platicado con ellos, sí he dialogado, estoy esperando que pase tantito el tema éste para volver a dialogar y empezar las pláticas. No sé qué va pasar pero estoy dispuesto a dialogar con el PAN y el PRD”, agregó en una breve conferencia luego de su participación en el foro del PRI.

Riquelme Solis opinó que en Coahuila los partidos de oposición “tienen muchas coincidencias contra Morena”.

El Gobernador dijo además que confía en que el PRI pueda ganar en solitario la elección estatal de 2023, pero prefiere apostar por construir un acuerdo político para el próximo año y en 2024, cuando se renovará la Presidencia de México.

El Gobernador prefirió no hacer una crítica sobre la dirigencia de su partido y prefirió destacar que el partido debe enfocarse en “sumar” el respaldo de más personas.

Esta noche, pidió que su asistencia al foro “Diálogos por México” no sea vista como “una pasarela”, como se ha descrito la participación de las y los priistas que estos dos días acudieron a la sede del partido para externar sus intereses como aspirantes a candidatos presidenciales en 2024.

“No soñemos antes de hacer la tarea, el PRI requiere un PRI fuerte”, expuso desde el auditorio “Plutarco Elías Calles”.

Riquelme Solis descartó promover por ahora sus aspiraciones presidenciales. “Me queda claro que mi tarea es morirme en la raya para entregar Coahuila a un priista”, dijo.

Riquelme, exsecretario de Gobierno en la administración de Rubén Moreira en Coahuila, fue el último ponente del foro que duró dos días y donde hoy tomaron el micrófono el Gobernador de Durango Esteban Villegas, la Senadora Claudia Ruiz Massieu, y Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los dos últimos dejaron claro su interés por competir por la Presidencia del país.

De la Madrid anunció desde esta mañana, en entrevista con Circo Gómez Leyva para Radio Fórmula, que contendrá por la candidatura federal de 2024. En ese sentido, esta tarde mencionó desde la sede del PRI que está listo para ser recordado como parte del grupo de los políticos que hacen bien su trabajo. “Yo sé de qué lado quiero estar y estoy listo para eso”, expuso.

El político, al igual que el Gobernador de Durango, Esteban Villegas, apoyaron la idea de mantener la alianza opositora.

“Juntos sí podemos, necesitamos formar un Gobierno de coalición en el que cabemos todos, es así como podemos salvar a México, lo que está en juego es el país”, señaló De la Madrid.

De acuerdo con Alejandro Moreno, el evento “Diálogos por México” fue organizado para que el PRI mostrara los perfiles con los que cuenta rumbo a las elecciones.

Las y los políticos que dejaron claras sus intenciones de ser electos como presidentes en 2024 fueron las senadoras Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, y el Diputado Ildefonso Guajardo, mientras que José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), señaló estar dispuesto a conversar y exponer sus propuestas con los partido de oposición rumbo a las elecciones representando al PRI

Durante los dos días que duró el foro asistieron Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, los exdirigentes del partido Manlio Fabio Beltrones, José Antonio González Fernández y Pedro Joaquin Codwell, el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo, y el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.