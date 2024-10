Sheinbaum enumera algunos de los que avisaron al expresidente de nexos de García Luna

La Presidenta recordó que existe una Embajadora, un General y otras personas que informaron sobre los vinculos de García Luna a Calderón, quien siempre ha asegurado que desconocía que su mano derecha operaba junto al crimen organizado.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Felipe Calderón Hinojosa sí sabía sobre las actividades ilícitas que su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, realizaba cuando era el responsable de la guerra contra el narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum, enumeró a las distintas personas que le advirtieron al exmandatario panista sobre lo que hacía García Luna, quien fue condenado este miércoles en Estados Unidos por el Juez Brian Cogan a casi 39 años de cárcel.

“Calderón sabía y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haría responsable si resulta culpable”, destacó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, reiteró la tarde del miércoles Felipe Calderón Hinojosa en su más último deslinde sobre su “súper policía”.

Lo cierto es que sí fue advertido en más de una ocasión sobre las ligas de su mano derecha con la delincuencia organizada.

El General en retiro Tomás Ángeles Dauahare fue una de esas voces que alertó a Felipe Calderón Hinojosa sobre los malos pasos de su Secretario de Seguridad. Lo hizo el 9 de mayo de 2007 y la respuesta que obtuvo fue ser encarcelado bajo acusaciones de crimen organizado, imputación de la que sería exonerado.

“Yo se lo advertí (a Calderón) porque ya había seis años (previos con señalamientos), los seis que estuvo en la Policía Judicial Federal primero, que después se convirtió en la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), ya había una serie de comisión de delitos de parte de él. El 9 mayo de 2007 que le informé eso al Presidente Felipe Calderón ya había el antecedente de seis años atrás, sí le advertí puntualmente”, contó Ángeles Dauahare a SinEmbargo en febrero de 2023.

La misma advertencia la hicieron José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien además ha sostenido que Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México que por esas fechas integraba la Conferencia del Episcopado Mexicano, alertó sobre lo mismo, al igual que Javier Herrera Valles, quien fue Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien como el General Ángeles Dauahare fue detenido.

Incluso funcionarios de otros países expusieron sobre los vínculos y el poder que tenía García Luna en el Gobierno de Calderón.

La exembajadora estadounidense Roberta Jacobson dijo en entrevista con Proceso que el gobierno de su país recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

“La información que obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”, dijo al periodista Jesús Esquivel en mayo de 2020.

A inicos de este año otra versión sobre el poder de García Luna provino del expresidente francés Nicolas Sarkozy quien relató en sus memorias cómo el exsecretario de Seguridad Pública tenía un “papel decisivo” en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al considerar que: “La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida: era el ministro (el Secretario) quien dictaba su voluntad al Presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance”.

El día de ayer, Claudia Sheinbaum aseguró, al ser cuestionada por SinEmbargo, que Felipe Calderón debe de pedir perdón por lo que hizo Genaro García Luna.

“Ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta que (Genaro García) estaba coludido con el Cártel de Sinaloa. El expresidente tiene el cinismo y la hipocresía de defender su guerra contra el crimen organizado y dice que tal vez se cometieron errores, pues por un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante”, dijo la Presidenta en su conferencia matutina.