ENTREVISTA ¬ ¿Y las víctimas de García Luna en México?, cuestiona esposa de Vallarta

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta Cisneros, una de las figuras del llamado caso Florence Cassez, habló con SinEmbargo sobre la sentencia que recibió el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión, hecho que consideró injusto, ya que esperaba que el “súper policía” de Felipe Calderón Hinojosa obtuviera una condena similar a la de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“[Fue] una sentencia suave, una sentencia que no aplica a un criminal de la calidad y magnitud de lo que representa esta persona, Genaro García Luna, quien ha destruido vidas, y no solamente destruido sino asesinatos y todo lo que se lleva relacionado a las drogas. Fue más o menos que algo que no merecía, esperabamos una condena tipo ‘El Chapo’, más o menos, que es una persona que también debe muchas vidas relacionadas con la droga”, expresó Sainz.