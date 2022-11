Monreal anuncia que no marchará con AMLO; irá a España por reunión interparlamentaria

Monreal dijo que no irá a la marcha propuesta por el Presidente López Obrador porque estará en Madrid, en la Reunión Interparlamentaria México-España.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, anunció que no asistirá a la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el 27 de noviembre en el marco de la presentación de su cuarto informe de Gobierno.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado anunció hace sólo dos días que sí marcharía con el Presidente y defendió que está en su derecho de convocar una movilización.

“Yo soy partidario de él (López Obrador), soy miembro del movimiento que él encabezó, soy constructor del movimiento que ganó la elección en 2018 y estaré ahí, puntual a la cita, con solidaridad y respeto a todo tipo de expresiones, pero lo que él hace es ejercer es un derecho, aunque, repito, es jefe de Estado”, expuso en entrevista con medios el 16 de noviembre.

Sin embargo, este viernes dijo que el día de la marcha, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, estará fuera del país porque asistirá a la Reunión Interparlamentaria México-España.

“Como no he salido en cuatro años, hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria. Y recordando al ‘Ulises Criollo’, de Vasconcelos, es que el día 27 yo tengo una Interparlamentaria México-España. Tenemos una reunión en Madrid y yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir, porque tengo que ir a Madrid”, dijo durante la clase que imparte en la la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este miércoles, el Presidente López Obrador convocó a la ciudadanía a participar en la marcha que él encabezará. Dijo que al llegar el Zócalo que aprovechará para dar ahí el informe que tenía previsto para el 1 de diciembre.

“Entonces sería marcha e informe. Llegamos y se informa en el Zócalo, ya no a las 5, tiene que ser temprano porque es domingo. Ya no es el 1, pero bueno, es que del 27 al primero son cuatro días. Un evento nada más: marcha y el informe”, aclaró ante las dudas que había generado con el anuncio.”, expuso en conferencia el 16 de noviembre.

El Jefe del Ejecutivo convocó a esta movilización luego de que desde el lunes cuestionó los perfiles de las y los asistentes a la manifestación del domingo, cuando miles salieron “en defensa del INE”. López Obrador calificó la marcha como “una especie de striptease político” en el que se reveló la “hipocresía que prevalecía” en México. “Ni modo que [Roberto] Madrazo, Elba Esther [Gordillo] o [el expresidente Vicente Fox] sean demócratas”, cuestionó.