La impunidad en Chihuahua y el Congreso tolerante

Han pasado ya más de 462 días y 333 días desde los lamentables sucesos ocurridos en Ciudad Juárez, en relación a las fugas del CERESO 3, uno ocurrido el día 11 de agosto del 2022 y el otro el 1ro de enero del presente año; como consecuencia de estos dos sucesos perdieron la vida 11 y 17 personas, negocios quemados, destruidos, más de 30 heridos y ataques a balazos contra la población, hechos que permanecen en la impunidad.

Desde un inicio, las autoridades responsables se dedicaron a criminalizar a los propios presos supuestamente involucrados utilizándolos de “chivos expiatorios”, transfiriendolos ilegalmente y separándolos de sus familias, convirtiéndolo en una supuesta búsqueda de justicia que no ha producido más que proteger a la funcionarios responsables en todos los niveles, así como a los encargados de vigilancia que contaban con redes de corrupción profundas que hicieron que los reos se hicieran de electrodomésticos, armas, drogas y más, que fueron usados incluso contra los propios custodios.

Tan es así, que ante los hechos ocurridos este año, Alejandro Alvarado Téllez, ex Director del CERESO No. 3 en Ciudad Juárez, únicamente fue cesado de su puesto, bajo la premisa de que estaba siendo investigado por el doloroso suceso; pero sigue impune. Y para el ex fiscal general de justicia Lic. Roberto Fierro Duarte no ha habido consecuencias , no se le ha pedido explicación alguna y por el contrario se le sigue manteniendo en un puesto cercano a la gobernadora, tal vez demostró que era tan bueno para guardar los secretos de la mafia que ahora le guarda los secretos a la gobernadora Maru Campus, últimamente pasará a guardar el dinero de los chihuahuenses como Director del área jurídica de la Secretaría de Hacienda. Pero ni siquiera, han sido procesados estos dos personajes para ir a firmar cada viernes.simplemente son considerados más inocentes que Pepe el Toro.

Unos ciudadanos reclaman que no se hace nada, otros reclaman la muerte de sus familiares, 11 custodios fueron ejecutados al interior, otros internos y ciudadanos inocentes que se encontraban en la calle trabajando o de compras, también perdieron la vida, pero al final todo desemboca en una gobernadora que no da la respuesta humanitaria que su puesto de mando exige. y que como consecuencia están abandonadas física y emocionalmente las personas inocentes y sus familias.

En todo este proceso hay un tema claro de corrupción y de desigualdades en el sistema Estatal . Contraria a la situación del protegido Roberto Fierro Duarte, están los desafortunados internos que fueron trasladados a otros Estados de la República, separándolos de su núcleo de supervivencia y emocional.

El gobierno Estatal no cumple con su trabajo, si no que utiliza el dolor de la población para enfocar la atención al grupo de delincuentes llamados los “MEXICLES” y utilizándolos como chivos expiatorios y mientras se crean nuevas redes de corrupción pero ahora como cabecillas el grupo de delincuentes, antagónicos: los “AZTECAS”. “Todo cambia para seguir igual”.

Existen grandes irregularidades al interior del Gobierno Estatal, sobre las cuales en diversas ocasiones se ha hablado en el pleno del Congreso, la necesidad ineludible de dar claridad al respecto. Pero dicha claridad no llega y por el contrario siempre se oscurece más con el paso del tiempo y por los votos de la mayoría de diputados aliados en el PAN-PRI-MC que se convierten así en encargados de mantener el velo del silencio sobre los hechos ocurridos en el Cereso de Ciudad Juárez. Votando contra todo requerimiento de información.

Tampoco hay claridad en la inversión y costos de una torre inútil y al servicio del gobierno americano que por medio de un acuerdo ilegal vigila el paso de los migrantes por la frontera, de una obra de teatro millonaria, unos juegos de la amistad exclusivos para alumnos de escuelas preparatorias de la élite social del país, a los que se puso a disposición la ciudad , y que contaban con más seguridad pública que la del cereso en aquellos hechos. una fiesta monumental el pasado mes de septiembre en el patio del palacio de gobierno. Viajes injustificados, hechos en aviones de amistades y políticos, llegando al exceso el Congreso con su mayoría aliada (PAN-PRI-MC) a hacer cambios a la Constitución para que Maru pueda ausentarse del estado hasta 21 días sin permiso . Todo lo anterior en gran medida por la protección que se le brinda a la actual titular del ejecutivo estatal.

No se puede permitir que existan funcionarios ocupando estos altos cargos cuando demostraron no lograr un correcto manejo de la institución y de los recursos, ni la capacidad para dar respuesta a las necesidades que el cargo requiere.

Con toda razón la gobernadora no estuvo presente en la inauguración de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo-Parral-Chihuahua.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.