Líderes del APEC concluyen que economía y cambio climático son los principales retos

Las y los líderes reconocieron que se necesitan esfuerzos “más intensivos” para que las economías de la APEC aceleren sus transiciones hacia energías limpias, sostenibles, justas, asequibles e inclusivas.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El estímulo económico de las naciones y los desafíos ambientales fueron los principales ejes rectores que las y los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) concluyeron en su declaración conjunta.

Una vez que concluyera el encuentro internacional, llevado a cabo en San Francisco, California, Estados Unidos, durante el pasado jueves y viernes, las y los líderes integrantes del Foro, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltaron la serie de desafíos económicos que atraviesan en conjunto, por lo que hicieron un llamado al aprovechamiento del proceso tecnológico y económico para desencadenar el “enorme potencial y la tremenda dinámica” de la región.

Una de las metas establecidas es la de avanzar en políticas económicas sostenibles e inclusivas para así asegurarse de que también sean abordados los desafíos ambientales.

“Reafirmamos nuestra determinación de proporcionar un entorno comercial e inversor libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y predecible”, añadieron.

Asimismo, instaron a las economías de APEC a trabajar hacia la implementación oportuna y efectiva de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Señalaron su continuo trabajo en la garantía de un “campo de juego equitativa” para fomentar un “entorno favorable” para el comercio y la inversión en la región.

“También reafirmamos nuestro compromiso de mantener abiertos los mercados y abordar las interrupciones de las cadenas de suministro, incluso trabajando para apoyar a nuestras empresas en la construcción de cadenas de suministro seguras, efectivas, resilientes, sostenibles y abiertas que creen una región de Asia-Pacífico predecible, competitiva e interconectada digitalmente”, resaltaron.

Con respecto al cambio climático, igualmente reconocieron que se necesitan esfuerzos “más intensivos” para que las economías de la APEC aceleren sus transiciones hacia energías limpias, sostenibles, justas, asequibles e inclusivas a través de diversos caminos; así como en consonancia con las emisiones globales netas cero de gases de efecto invernadero/ neutralidad de carbono para mediados del siglo.

“Al hacerlo, nos esforzamos por desencadenar una nueva era de empleos decentes, inversión, crecimiento económico y garantizar energía, seguridad, resiliencia y acceso en la región”, puntualizaron.

Hablaron sobre la necesidad de implementar la Hoja de Ruta de Seguridad Alimentaria hacia 2030 como un camino para hacer que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes, productivos, innovadores y sostenibles, reconociendo que no hay un enfoque único para la sostenibilidad agrícola.

“También reafirmamos nuestro compromiso de trabajar hacia la gestión sostenible de los recursos agrícolas, forestales y marinos y la pesca, incluida la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y enfatizamos la relación entre sistemas agroalimentarios abiertos, no distorsionados, el cambio climático y la seguridad alimentaria y nutrición”.

De igual manera, destacaron la importancia de la creación de vías para el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y startups, incluyendo las oportunidades para volverse más competitivas, especializadas e innovadoras.

Destacaron el fomento del desarrollo de productos y soluciones fáciles de usar y rentables que permitan a las mipyme a acelerar su transformación digital.

Finalmente, reafirmaron su compromiso para crear un ecosistema digital habilitador, inclusivo, abierto, justo y no discriminatorio para empresas y consumidores.

“Nos comprometemos a cerrar la brecha digital, incluyendo reducir a la mitad la brecha digital de género para 2030, teniendo en cuenta diferentes circunstancias nacionales. Fortaleceremos la infraestructura digital, facilitaremos el acceso a bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicación, y aseguraremos que nadie se quede atrás equipando a todas las personas con las habilidades necesarias para prosperar en la economía digital”.