Así son los misiles de largo alcance estadounidenses que serían usados contra Rusia

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) que el Gobierno de Estados Unidos autorizó a Ucrania para utilizar en contra de Rusia, es un sistema de misiles táctico desarrollado por el Ejército estadounidense en la década de 1980 y que tiene un alcance máximo de 305 kilómetros y con una ojiva que contiene alrededor de 170 kilos de explosivos.

El ATACMS, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, la mayor contratista militar del país, puede ser disparado en las multilanzaderas de cohetes HIMARS con alcances objetivos a unos cien kilómetros de distancia con una alta precisión y una alta movilidad. Está diseñado para atacar objetivos estratégicos en el campo de batalla.

Según informa la revista Times, el Pentágono dispone de dos versiones conocidas de este sistema: un arma de racimo, que dispara hasta 900 bombas pequeñas sobre el objetivo, y otra que lleva solo una carga explosiva. Durante el vuelo, el ATACMS alcanza una altitud de entre 50 y 65 kilómetros, lo que le ayuda a esquivar la mayoría de los sistemas de defensa tierra-aire.

New interactive map tool🌎 We created a tool to illustrate the extent to which US restrictions on Ukraine’s use of ATACMS constrain Ukraine’s ability to strike important military infrastructure in Russia. Link to tool: https://t.co/rkVQao2iiu https://t.co/wLFw7w7Suf pic.twitter.com/JacwQZT2X7 — George Barros (also on Bluesky) (@georgewbarros) August 28, 2024

Este sistema de misiles fue pensado para atacar objetivos de la entonces Unión Soviética, pero se sabe de su uso en contados momentos: en la Operación Tormenta del Desierto, para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí en 1991 y en Operación Libertad Iraquí, durante 2003, entre otros.

Aunque en abril de 2024, The New York Times reportó que Estados Unidos envió a Ucrania una versión de los misiles, y que se emplearon para atacar objetivos militares en el territorio ucraniano controlado por Rusia, todavía existía el veto para atacar territorio propiamente ruso.

Ayer, el Gobierno ruso emitió una severa advertencia tras los recientes ataques de Ucrania utilizando misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. La decisión de permitir el uso de estos misiles, autorizada por el Presidente Joe Biden, generó una escalada en las tensiones entre las dos naciones.

La reciente declaración de Washington de permitir que Ucrania utilice misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso ha sido vista por altos legisladores rusos como una escalada significativa que podría llevar a una Tercera Guerra Mundial.

“Se trata de un gran paso hacia el inicio de la Tercera Guerra Mundial”, afirmó Dzhabarov, citado por la agencia estatal de noticias TASS.

De acuerdo con la agencia Reuters, otro funcionario ruso también advirtió que esta medida podría tener consecuencias graves y que la respuesta de Moscú será inmediata.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y The Washington Post, han informado de un cambio en dicha doctrina.

Si finalmente se confirma este permiso, sería “una situación cualitativamente nueva” en el actual conflicto, ha señalado ante los medios el principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según la agencia Interfax. Peskov ha recuperado declaraciones del Presidente Vladímir Putin para recordar que sólo los países de la OTAN pueden manejar los ATACMS.

#URGENTE 🇺🇦 #UCRANIA Lanza un ataque masivo sobre territorio Ruso lanzando misiles ATACMS 🇺🇸 de largo alcance 📹 pic.twitter.com/mWxUcBqL1b — INFOMEDIA 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 17, 2024

Las autoridades rusas han dejado abierta la posibilidad de adoptar algún tipo de medida de represalia, en líneas similares con los avisos lanzados previamente.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia. “Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán”, afirmó.

-Con información de Europa Press y AP.