“Sara” se degrada a depresión tropical luego de tocar tierra en Belice; habrá lluvias

Por Moisés Castillo

POTRERILLOS, Honduras (AP).- La tormenta tropical “Sara“se debilitó el domingo a depresión tropical después de tocar tierra en Belice, donde los meteorólogos esperaban que las intensas lluvias provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

La tormenta azotó Belice después de empapar la costa norte de Honduras, donde se estancó desde el viernes, lo que provocó que los los ríos crecieran y atraparán a algunas personas en sus hogares. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos esperaba que “Sara” continuara perdiendo fuerza cuando se dirigiera hacia la Península de Yucatán.

Las áreas de Belice, El Salvador, el este de Guatemala, el oeste de Nicaragua y la costa del estado de Quintana Roo en México podrían recibir hasta 13 centímetros (cm) de lluvia, con totales localizados que alcanzarán los 38 cm. Las condiciones “resultarán en áreas de inundaciones repentinas, quizás significativas, junto con el potencial de deslizamientos de tierra”, según el Centro de Huracanes.

9AM CST Nov 17: #Sara makes landfall along the coast of Belize, near Dangriga. Heavy rainfall is spreading inland over portions of the Yucatan Peninsula. For the latest information visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/cDIKKzsUqB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2024