GenteAsí ¬ No solo medios dejan X, desde Jamie Lee Curtis a Caifanes le dicen adiós

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– No solo son medios como The Guardian en Inglaterra o La Vanguardia en España los que cerraron sus cuentas de X al denunciar que se trata de una plataforma tóxica que sirve de altavoz a discursos de odio, particularmente a partir de que Elon Musk la comprara. Un magnate que fue clave en el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos mediante la difusión de información falsa en su plataforma.

Ahora, la farándula ha comenzado poco a poco a salir de este espacio virtual por las mismas razones. Uno de los casos más sonados en los últimos días es de la actriz Jamie Lee Curtis, conocida por su papel en “Halloween” y “Freaky Friday”:

Curtis había respaldado abiertamente a Kamala Harris y, en el mismo sentido, criticado a Trump. Su salida se suma a la de Elton John, Jim Carrey, Whoopi Goldberg y Gigi Hadid, que abandonaron o dejaron de publicar tras la adquisición de Musk en 2022.

En Alemania, también el Festival de Cine de Berlín y el equipo de la Bundesliga FC St Pauli han anunciado su salida.

St. Pauli announced that it has left Twitter because Elon Musk has turned the platform into a "hate machine". 👋 pic.twitter.com/EJ4B9r2SNs

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 14, 2024