Informe de Comité revela que gobierno de Trump buscó socavar lucha contra la COVID-19

Por Maria Ortiz

Ciudad de México, 18 de diciembre (La Opinión).- Los funcionarios de la administración de Donald Trump hicieron “esfuerzos deliberados para socavar la respuesta nacional al coronavirus con fines políticos”, dijo el Subcomité de la Cámara de Representantes sobre la crisis de la pandemia de coronavirus, liderado por los demócratas, en un informe publicado el viernes.

El Comité, que pasó meses trabajando para entrevistar a exfuncionarios de la Administración Trump, dijo que su gobierno trabajó para socavar la respuesta de salud pública a la pandemia de coronavirus, al impedir que los funcionarios hablaran públicamente, diluir la guía de pruebas de coronavirus e intentar interferir con otras guías de salud pública relacionadas con la pandemia de COVID-19 en el país, según CNN.

Muchas partes del informe son un resumen de documentos y entrevistas que se publicaron a lo largo del año, pero el informe también describió nuevos ejemplos en los que se adaptaron las pautas de salud por razones políticas, a pesar de las preocupaciones de los funcionarios de salud del país sobre los posibles efectos dañinos de los cambios.

En un caso, el Dr. Jay Butler, Subdirector de enfermedades infecciosas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), dijo al comité que la Casa Blanca de Trump le ordenó que brindara orientación “suavizada” a las comunidades de fe y religiosas.

Butler escribió en un correo electrónico sobre el cambio diciendo que estaba “muy preocupado este domingo por la mañana de que habrá personas que se enfermarán y tal vez morirán debido a lo que nos vimos obligados a hacer”.

“Estaba haciendo un gran examen de conciencia sobre si debería haber aceptado o no hacer el cambio en el documento”, dijo Butler al comité cuando se le preguntó sobre sus palabras. “Claramente, fue una directiva, pero fue una lucha real, ya que sentí que lo que se había hecho no era una buena práctica de salud pública”.

Butler le dijo al comité que, si bien no estaba al tanto de ningún ejemplo en el que la guía hubiera tenido un impacto adverso en la salud de los estadounidenses, “esa preocupación me perseguirá durante algún tiempo”.

El informe también relata una profunda frustración de la entonces Coordinadora de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca, la Dra. Deborah Birx, quien en un momento estaba tan molesta por una reunión que incluía a médicos a los que llamó parte de un “grupo marginal” que les dijo a sus colegas que no asistiría.

El informe también describió cómo una sesión informativa enfureció tanto al expresidente Donald Trump que la Administración impidió que los funcionarios de los CDC realizaran sesiones informativas públicas sobre la pandemia durante más de tres meses.

NEW REPORT: @COVIDoversight just released a report detailing further evidence of former Trump officials’ dangerous pursuit of a ‘herd immunity’ strategy and interference in public health. Read it here: https://t.co/5lb6gwTEc8

— Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis (@COVIDOversight) December 17, 2021