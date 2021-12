El fentanilo es ya principal causa de muerte en EU: más que COVID, cáncer y suicidio

Los Ángeles, 18 de diciembre (LaOpinión).- El consumo de fentanilo se ha convertido en la “principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años“, superando los decesos ocasionados por COVID-19, cáncer y suicidio.

Entre 2020 y 2021, casi 79 mil personas entre 18 y 45 años (37 mil 208 en 2020 y 41 mil 587 en 2021) murieron por sobredosis de fentanilo, según muestra el análisis de datos de la organización de concientización sobre opioides Familias Contra el Fentanilo.

Ha habido una serie de muertes de celebridades relacionadas con las drogas que involucran al narcótico asesino que lleva a los expertos a creer que los medicamentos comprados en la calle como Adderall y Xanax, pueden estar mezclados con fentanilo.

El actor Michael K Williams murió de una aparente sobredosis de drogas en septiembre, mientras que se cree que la cocaína contaminada con fentanilo mató a los cómicos Fuquan Johnson, Enrico Colangeli y un tercer amigo en Los Ángeles.

The number of fentanyl deaths in the U.S. doubled in just TWO years to over 64,000 deaths. pic.twitter.com/ZeBheLc0Pn

— Families Against Fentanyl (@FafFentanyl) December 16, 2021