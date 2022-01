Real Sociedad derrota 2-0 al Atlético en la Copa del Rey; Herrera expulsado del juego

Previo al encuentro, el camión del Atlético de Madrid fue atacado afuera del estadio por la afición de la Real Sociedad; durante el encuentro de la Copa del Rey, los madrileños fueron eliminados 2-0.

Por Jorge Fernández

Los Ángeles, 19 de enero (LaOpinión).- Héctor Herrera volvió a la titularidad con el Atlético de Madrid, pero la alegría fue efímera: los madrileños fueron eliminados por la Real Sociedad (2-0) en los octavos de final de la Copa del Rey.

El mexicano partió como jefe del mediocampo, acompañado de #Koke” y de Rodrigo De Paul. Fue la primera titularidad del “Zorro” desde el 28 de octubre de 2021, cuando disputó 58 minutos en la jornada 11 de la Liga, que vio empatar al Atleti ante el Levante (2-2).

Casi tres meses después, entre partidos en la banca y ausencia por COVID-19, Herrera recibió la oportunidad en un partido que se preveía complicado. Y así fue. La Real Sociedad se hizo fuerte en casa y dominó el duelo, generando la mayor cantidad de ocasiones de peligro.

Goles de Adnan Januzaj al 33′ y de Alexander Sorloth al 47′ sentenciaron el destino del Atlético de Madrid. Héctor Herrera disputó los 90 minutos, siendo uno de los jugadores más constantes en un partido gris de gran parte del equipo. No obstante, de poco valió su esfuerzo, pues la temprana eliminación es un duro golpe para todos los colchoneros.Tras el encuentro, Herrera fue entrevistado, y señaló que la suerte no estuvo de su lado: “No nos está acompañando la suerte, pero la confianza y el objetivo no se pierden“, dijo.

Veremos si “HH” goza de más oportunidades de ahora en adelante, o si por el contrario, termina saliendo del club rojiblanco en este mercado de transferencias.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.