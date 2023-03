Fue la “marcha de los acarreados”, en defensa de Manuel Bartlett, dice Marko Cortés

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la manifestación de este sábado a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera fue una “marcha de acarreados” que se realizó para defender “la opacidad, irregularidades y conflictos de interés” del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

A través de un comunicado, el blanquiazul indicó que la manifestación realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, a la cual llegó medio millón de asistentes, era un acto para “tapar la corrupción” de uno de los personajes implicados en la caída del sistema durante las elecciones presidenciales de 1988.

“Vergüenza debería darle a López Obrador cobijar en una de las empresas más importantes del Estado mexicano, al principal protagonista del fraude electoral de 1988”, dijo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El panista indicó que la concentración se realizó para que pudiera “auto elogiarse”, alimentó su ego presidencial por medio del uso clientelar de programas sociales y contrario a lo dicho, México es ahora más dependiente energéticamente que con respecto al 2018.

Tras sus acusaciones, Cortés demandó que el Presidente mexicano informe sobre el presunto pago de camiones “para acarrear a sus clientelas dependientes, las comidas y los hospedajes”, pues aseguró que es mentira que la renta de los transportes se dio a raíz de cooperaciones voluntarias entre ciudadanos y “todos sabemos que los amenazan con perder sus programas y les pagan a los líderes para que les lleven gente”.

Por último, el dirigente panista repudió las peligrosas expresiones de odio en contra de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, durante la marcha.

MEDIO MILLÓN DE ASISTENTES LLENA EL ZÓCALO

Este sábado 18 de marzo, el Presidente López Obrador convocó a sus simpatizantes a tomar la plancha del Zócalo con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera para enfatizar la soberanía nacional en el marco del “intervencionismo” de Estados Unidos entorno al fentanilo y el tráfico de armas.

“Desde este Zócalo le recordamos esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no un protectorado de Estados Unidos”, dijo. “Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni atropellen a nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no, libertad sí”, dijo el mandatario federal ante 500 mil personas, según estimaciones del Gobierno capitalino.