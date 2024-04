TV Azteca miente y ataca porque Afore Azteca debe al IMSS 1,780 millones: Presidente

“¿Qué los lleva a mentir, que ‘nos vamos a robar las afores’? Esto: ellos tienen mil 847 millones que transferir al Seguro Social, están obligados por ley, ya se tenía que estar regresando todo desde 2020. Sólo han regresado 19 millones, como el uno por ciento”, reveló López Obrador.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este viernes que los ataques de TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, contra la propuesta de reforma oficialista del ahorro para el retiro se deben a que precisamente la Afore Azteca, administrada por Grupo Salinas, tiene un adeudo de mil 780 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que no ha regresado el dinero no reclamado por los trabajadores.

“Utilizan los noticieros –tienen todo el derecho para utilizar la concesión, y toda la libertad de expresión, que nunca va a haber censura en nuestro Gobierno. No ha habido y no habrá censura– pero creo que es legal, legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica”, dijo en su conferencia matutina el mandatario mexicano, desde Palacio Nacional.

“¿Qué los lleva a mentir, que ‘nos vamos a robar las afores’? Esto: ellos tienen mil 847 millones que transferir al Seguro Social, están obligados por ley, ya se tenía que estar regresando todo desde 2020. Sólo han regresado 19 millones, como el uno por ciento”, reveló López Obrador.

El Presidente reiteró que los trabajadores siempre tendrán derecho a reclamar su dinero para el retiro, aunque hayan pasado años sin que se haya tocado, no importa cuánto dinero sea. “El Seguro Social es la institución que custodia estos fondos por ley, los va a transferir, una parte, al fondo de pensiones solidarias del Banco de México, para que ese fondo junto con otras aportaciones –lo que se confisque en bienes mal habidos y otros ingresos, lo que quedó como bienes– todo eso va al fondo de una institución que es autónoma para que los trabajadores no se vean afectados por estas leyes injustas que aprobaron en el Gobierno de [Ernesto] Zedillo y [Felipe] Calderón”, confirmó.

El director del IMSS, Zoé Robledo, por su parte, indicó que este cambio que propone la reforma de pasar una parte de estos fondos no reclamados al Seguro Social es que “dejen de cobrar las comisiones esos trabajadores, porque aunque estén inactivas, no estén reclamadas, les siguen cobrando”.

López Obrador además calificó de inmoral que los dueños de medios de comunicación también tengan estos conflictos de interés. “Por eso no se debe de mezclar el derecho a ser dueños, el derecho de propiedad de una empresa, con lo que tiene que ver con la comunicación, con la información al pueblo; puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas o a la construcción, o es proveedor de medicamentos, tenga al mismo tiempo una estación de radio o varias televisoras, puede ser legal, pero no es ético, no es moral, hay un conflicto de intereses”, dijo.

Salinas Pliego luchó en los últimos años además contra el tope a las comisiones que cobran las Afores, así como a Coppel –del empresario Agustín Coppel Luken–, las cuales pelean evitar este límite avalado por el Congreso en 2020 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió es constitucional a pesar de los intentos de amparos.

SALINAS DEBE 63 MMDP POR PAGO DE IMPUESTOS: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a finales de marzo que la deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego asciende ya a 63 mil millones de pesos; mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todas las pruebas sobre los juicios fiscales de Grupo Salinas se harán públicas a través de una página web del Gobierno federal, y aprovechó para pedirle al magnate que presente pruebas de que el Gobierno quiere “extorsionarlo”, tal y como acusó anoche.

“Estos ya son los adeudos totales. Son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53 mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 a 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos; pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones“, dijo hoy Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

Desde Palacio Nacional, detalló que “durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos”. “Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90 por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013, y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta [ISR], y sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, los montos adeudados “vienen ya desde administraciones anteriores, de 2019 para atrás, cuando estaba [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña [Nieto], y de 2019 para adelante, en la administración del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por otra parte, aseguró que “los montos que ha pagado el Grupo [Salinas] en esta administración han sido cuatro mil 868 millones de pesos”. “Dos mil 096 millones de pesos fue resultado de diversas auditorías a empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías, ellos pagaron dos mil 096 millones. Un monto por dos mil 772 millones que fue por una resolución”, desglosó.

Antonio Martínez Dagnino subrayó que “la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto”, lo que “permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor”.

“Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad. Durante todos estos años, todas las auditorías que hemos realizado han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, de empresas, únicamente vemos operaciones contables financieras que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos y son los contribuyentes quienes autodeterminan su cálculos y son ellos quienes nos dan la información. Entonces nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT”, expresó.

En tanto, Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que la consolidación fiscal “es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos” de Grupo Salinas, un conglomerado de empresas creado por Ricardo Salinas Pliego.