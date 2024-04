La creación del Fondo de Pensiones tendría un impacto “pequeñito”: Afore Citibanamex

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene la misión de complementar los recursos para garantizar el 100 por ciento de las pensiones a las y los trabajadores; estará constituido en el Banco de México (Banxico), y será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Luis Armando Kuri Henaine, director general de Citibanamex Afore, aseguró este jueves que la probable aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar no tendrá mayor impacto, ya que ahora el dinero de las Afores pasa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un fideicomiso administrado por el Banco de México (Banxico).

En conferencia de prensa previa a la inauguración de la Convención Bancaria, el directivo dijo que de aprobarse el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no tendrá mayor repercusión en el saldo que administra Afore Citibanamex, ya que el tamaño de las Afores tampoco representa un problema para el banco.

“Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al [Instituto Mexicano del] Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo de esto es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México, y de esa manera se podrá complementar la pensión”, comentó Kuri Henaine.

“El impacto al sistema en general va a ser pequeñito hoy. Yo creo que lo relevante de esto es este fideicomiso que se está creando, cómo va creciendo en el futuro para realmente poder ser sostenible en largo plazo para poder seguir complementando las pensiones”, agregó.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Citibanamex administra más de 9.9 millones de trabajadores con recursos superiores a los 968 mil millones de pesos.

“Siempre hemos estado a favor de cualquier iniciativa que mejore las pensiones de los trabajadores. Realmente no hay un impacto significativo para nosotros debido al monto de los recursos que representan”, declaró.

Por su parte, Manuel Romo Villafuerte, director general de Grupo Financiero Citibanamex, indicó que en la Afore de su grupo hay 670 mil cuentas inactivas de adultos mayores, con un monto de tres mil 900 millones de pesos.

“No es material para el tamaño de las Afores. Los números que tenemos es que son más de 900 mil millones de pesos administrados. La cuenta es muy marginal. Estamos dándole seguimiento a la iniciativa. Hay un tema importante y es que el hecho de que se transfieran los fondos no se pierde el derecho a la pensión”, dijo.

“Es importante aclarar que la iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos como se ha señalado en algunos medios. […] Estamos dándole seguimiento a la iniciativa. Hay un tema que creo que es muy importante reiterar y es que el hecho de que se transfieran los fondos no afecta para nada el derecho a la pensión, es imprescriptible. Lo estamos monitoreando. La verdad es que desde el punto de vista financiero no es material”, complementó.

DISCUTEN CREACIÓN DEL FONDO

Ayer, la votación en la Cámara de Diputados para aprobar la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se pospuso para el próximo lunes, pues el dictamen que se comenzó a discutir en el pleno no correspondía al que fue aprobado en la Comisión de Seguridad Social. El Coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, dijo que se trató de un “error humano“.

“El fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna”, agregó el Diputado.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene la misión de complementar los recursos para garantizar el 100 por ciento de las pensiones a las y los trabajadores. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fondo estará constituido en el Banco de México (Banxico), y será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los "duendes nocturnos" se aparecen en la cámara. Mañosamente y a escondidas, Morena modificó el dictamen aprobado por la comisión de Seguridad Social, volviéndolo aún más nocivo. La confiscación de AFORES también se aplicará a trabajadores en activo. Tramposos y traidores. pic.twitter.com/Uhib8b9Zkx — Jorge Triana (@JTrianaT) April 17, 2024

La iniciativa de Morena establece que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años podrá transferirse a este nuevo fondo. Sin embargo, las y los legisladores, así como las autoridades, han asegurado que las Afores no se van a tocar, y que quienes deseen podrán disponer de sus ahorros en cualquier momento.

Además, los recursos de dicho fondo también provendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la venta de los terrenos de Fonatur; y del cobro de adeudos de entidades públicas con el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Para ello, las y los diputados plantearon modificaciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Al presentar la reforma el pasado 7 de abril, el coordinador de las y los Diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que estudios reportan que la suficiencia de las pensiones en el país se encuentra entre 30 y 60 por ciento, es decir que, a pesar de alcanzar el tiempo de cotización necesario para obtener una pensión, el monto de ésta sólo llega a menos del 60 por ciento del último salario percibido por las y los trabajadores.

“Esta situación daña la economía de las familias de manera dramática. Es evidente que la situación actual del sistema de pensiones en México es insostenible y requiere de acciones contundentes por parte del Estado”, subrayó Ignacio Mier.