VIDEO: Encañonan y roban a secretario de la candidata de Morena a Edil en Irapuato

Por Laura Villafaña

Irapuato, Gto, 19 de abril (ZonaFranca).- El Secretario particular de la candidata de Morena, Irma Leticia González Sánchez, fue encañonado por dos hombres, quienes le despojaron de su mochila en una cafetería, minutos antes del debate de quienes contienden por la Alcaldía de Irapuato organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

La morenista atribuyó este hecho a Lorena Alfaro, quien busca la reelección por la alianza Fuera y Corazón por Guanajuato.

“El día de hoy antes de llegar al debate, los guardaespaldas de la Alcaldesa que quiere repetir, encañonaron a mi particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda mi información que yo traía, pero eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir, pero aún así la hago responsable de todo lo que pueda suceder, eso no se hace, así no se gobierna, así no se juega limpio denunció cuando le tocó su turno para despedirse.