ENTREVISTA ¬ Ofensiva de Troll Centers con #NarcoPresidenteAMLO costó 5 mdd: Escorcia

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La ofensiva del hashtag #NarcoPresidenteAMLO, creada por cinco Troll Centers ubicados en Ciudad de México y Zapopan, Jalisco, habría costado alrededor de cinco millones de dólares, reveló Alberto Escorcia, periodista pionero en investigación de la desinformación.

En entrevista con Daniela Barragán y Perla Velazquez para el programa Café y Noticias que se transmite el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, el experto en temas de noticias falsas y desinformación ahondó en cómo fue que surgió el hashtag #NarcoPresidenteAMLO, cómo es que sigue vigente y quien está detrás de su viralidad.

“Se trata de una operación en varios momentos, pero el origen viene desde el Culiacanazo, ese operativo polémico en Culiacán para detener al hijo de El Chapo Guzmán, ahí es cuando por primera vez es trending topic #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoPresidente. Pasan los años y en algunos momentos vuelve a surgir, pero a finales del año pasado hubo varios hechos de violencia en el sur del país donde la gente con todo el derecho de protestar lo volvió a hacer trending topic“.

Desde diciembre de 2023 capturamos las ubicaciones de varios trollcenters de acuerdo a filtraciones de personas que están detrás de #NarcoPresidenteAMLO y sus variaciones. Analizando #MiVotoParaXochitl y con ayuda de @JulianMaciasT con datos, uno de esos lugares dieron positvo pic.twitter.com/1JUE8hDDVz — Alberto Escorcia (@AlbertoEscorcia) April 18, 2024

De acuerdo con Escorcia el hashtag tomó fuerza con la publicación de los reportajes sobre los presuntos nexos del Presidente Andrés Manuel López Obrado con el narcotráfico, pero no fue hasta febrero del año en curso cuando #NarcoPresidenteAMLO, hashtag que fue utilizado principalmente por cuentas asociadas a Roberto Madrazo y a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, recibió una inyección de cerca de 100 millones de bots para amplificarlo masivamente.

Para el periodista, el uso de dicho hashtag fue una tendencia manipulada, con un 92 por ciento más alto de tuits que no son reales, que terminó por opacar la protesta ciudadana que nació hace algunos años.

“Cuando se da la filtración de los teléfonos de la corresponsal de Univision, el de Xóchitl y Claudia [Sheinbaum], digamos que hubo una fiesta de filtraciones, ahí me contactan en Twitter y entonces me encuentro con esas filtraciones que me dan ubicaciones, ordenes de pago, de cómo les pagan, cómo les ordenan, qué objetivos deben de cumplir y, justamente porque no les pagaron algunos de ellos deciden filtrar esta información”, explicó.

“En un programa puse las coordenadas de estos troll centers, cuatro en la CdMx y uno en Zapopan, y durante dos meses esperando que cometieran un error justamente crearon este trending topic que se llama #MiVotoParaXóchitl y gracias a éste encuentro varias cuentas que provenían de un troll center muy cerca del WTC de la CdMx. Ese es el resumen y puede ser una operación millonaria, yo le calculo unos 5 millones de dólares”, destacó el periodista.

Al ser cuestionado por el pago que reciben los troll center para viralizar el hashtag #NarcoPresidenteAMLO, el experto expuso que los cinco millones de dólares no lo ganan los trolls sino que hay una serie de intermediarios.

“Digamos que el político o el área de comunicación social del partido del gobierno contrata a una agencia, esta agencia de publicidad que suele llevarse la mayoría del dinero, y esta agencia siempre tiene una cartera de proveedores de trolls, este proveedor los tiene en varios grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, donde al final los trolls, los que hacen el trabajo duro, terminan ganando unos 50 mil al día, ese grupo, y se lo reparten entre ellos”.

En este sentido expuso que al tratarse del mismo troll center presuntamente y las mismas cuentas, dato que él ya ha podido verificar, los recursos tendrían que ser de la campaña de Xóchitl Gálvez, en donde además apuntó se han gastado cerca de un millón de dólares en publicidad de Facebook.

Por otra parte compartió que hay tres grupos relacionados con el uso de #NarcoPresidenteAMLO, uno que está relacionado con Roberto Madrazo y Xóchitl Gálvez, otro con un empresario que está en proceso de investigarlo, y un tercero que es un grupo de trolls muy violento que apoyan al candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quienes son varios de los que filtraron los números de los periodistas y de las candidatas a la presidencia.

A pregunta expresa de la periodista Daniela Barragán sobre si Movimiento Ciudadano estuvo detrás de la filtración de datos, Alberto Escorcia explicó que en realidad fue una persona que trabaja muy de cerca con el Presidente que desde España filtró los números.

“Pero estos trolls que apoyan a Movimiento Ciudadano, lo detectaron y amplificaron las filtraciones, que de alguna forma tenían los números de otros políticos y provocaron el caos”.

El pasado 11 de febrero Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, denunció “una mafia digital” que habría integrado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) con miles de cuentas vinculadas a la oposición en México y miles de bots en 50 países, a fin de orquestar un ataque coordinado en X, red social anteriormente conocida como Twitter, con los hashtags #NarcoPresidente, #NarcoGobierno, #NarcoCandidata, #NarcoCandidataClaudia y #NarcoCandidataSheinbaum.

¿QUIÉN ESTARÍA DETRÁS?

De acuerdo con el análisis del periodista, procesando los aproximadamente 300 millones de tweets se generó una gráfica de las personas asociadas con la oposición más mencionadas en las tendencias contra AMLO y MORENA:

1. Fernando Belauzarán

2. JJ Diaz Machuca

3. Ricardo Alemán

4. Roberto Madrazo

5. Xóchitl Gálvez

6. Carlos Navarrete

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez