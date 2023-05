Ministra contrató a una subordinada de García Luna que está bajo investigación: AMLO

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna, fue contratada por la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández.

“Ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana, que me querían entregar unos papeles de aquí de mis vecinos de la Corte, y lo que me trajeron: resulta que la presidenta contratoó a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna, está en la investigación de todos los contratos que entregaron”, dijo el mandatario en su conferencia matutina esta mañana.