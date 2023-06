Morenistas arrancan sus recorridos por el país con actos desde Oaxaca, Jalisco y CdMx

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Esta mañana oficialmente arrancaron los recorridos por el país de la y los candidatos de Morena para convertirse en la Coordinadora o el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la antesala de la candidatura presidencial del partido rumbo al 2024.

La contienda se cerró con seis participantes: la ahora exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila; por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participarán los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México comenzará en Oaxaca sus recorridos por el país, específicamente llegará a Tuxtepec, y se moverá de ahí hacia distintos municipios de la entidad.

Sheinbaum compartió un video esta mañana, antes de las 7:00 horas y minutos antes de que su vuelo despegara, en donde informó que se dirigiría a Veracruz por aire, ya que por logística es más rápido llegar a Tuxtepec por Veracruz que desde la capital.

“Muy felices porque sabemos que nos va a ir muy bien, y recuerden que siempre buscamos dar a conocer las causas del movimiento, los grandes avances de la Cuarta Transformación, y qué sigue después”, dijo en el clip.

De acuerdo con las redes sociales de la exmandataria capitalina, en Oaxaca tendrá asambleas informativas para dar a conocer los logros de su administración en la Ciudad de México, así como los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

MARCELO EBRARD CASAUBÓN

En tanto, el excanciller transmitió en vivo a través de Instagram mientras manejaba para informar que iría a visitar a su maestra de kínder, pues, según dijo, ella había sido clave en su formación académica, ya que le había enseñado a leer y escribir.

Ebrard Casaubón detalló que iría al sur de la Ciudad de México para empezar su recorrido.

“Voy rumbo al sur [de la capital], voy a visitar a alguien muy especial que es la maestra que me enseñó a leer y a escribir. Ella tenía su kínder y ahora voy a pasar a saludarla. Ese es mi inicio del recorrido en todo el país. ¿Por qué con ella? Primero por gratitud, la gratitud es la madre de todas las virtudes. Yo no estaría aquí si ella no me hubiera enseñado a leer y a escribir. Fui muy feliz en su kínder porque no era obligatorio, era divertido”, dijo en el video.