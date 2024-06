“¿Quién le autorizó meter su cuchara?”: AMLO reclama a DEA por opinar de reforma a PJ

El Presidente cuestionó la autoridad de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para opinar del sistema de justicia en México.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), luego de que presuntamente alertara a sus agentes sobre los riesgos de la reforma al Poder Judicial, ya que abriría la puerta a que los cárteles de droga postularan jueces, magistrados y ministros a través de la elección popular.

Desde Palacio Nacional, el Presidente arremetió contra la DEA, puesto que cuestionó su autoridad para opinar sobre asuntos de la justicia mexicana, y le pidió actuar con prudencia.

“En el caso de la opinión de la DEA, yo creo que se tome en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto: ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que le corresponden a los mexicanos?, ¿quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, preguntó.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a [Genaro] García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas, y largas, y largas, y largas. Pero no me corresponde meterme en eso. Tienen ellos sus procedimientos. Nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, agregó.

Asimismo, López Obrador insistió en que la reforma busca garantizar un Poder Judicial “más cercano a la gente”; y no afectarlo, pero que la ciudadanía sí participe en la elección de ministros, magistrados y jueces.

“Hay mucho influyentismo y mucha corrupción, por eso consideramos que si se eligen los jueces, puede limpiarse el Poder Judicial”, declaró.

De acuerdo con un columnista de El Universal, la DEA habría alertado a sus agentes sobre los riesgos con la Reforma Judicial que impulsa López Obrador, ya que la elección de jueces y ministros por el voto popular “abriría la puerta a los cárteles mexicanos”.

Por ello, supuestamente los cárteles podrían preparar y postular a su gente como candidatas y candidatos a ocupar lugares del Poder Judicial a través del voto popular.

La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el principal planteamiento sobre la forma en que se pueden designar los puestos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) comprende que deban ser elegidos y elegidas con el voto de la ciudadanía general.

Fue el pasado 5 de febrero, durante el marco de los 107 años de la promulgación de la Constitución, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último paquete de iniciativas “trascendentales para su legado político”, que forman parte del llamado Plan C, para el cual el mandatario pidió alcanzar la mayoría calificada el pasado 2 de junio, en el Congreso, la cual es prácticamente una realidad en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado aún faltan dos escaños para alcanzarla.

En el paquete de iniciativas que presentó el Presidente a inicios de año figuran dos reformas clave: la Judicial y la Electoral. En ambas se plantean, entre otros puntos, la elección popular de ministros, magistrados y consejeros electorales. Además propone la desaparición de algunos organismos autónomos, una reforma integral de vivienda; así como otros cambios a la Ley como la prohibición del maltrato animal, el garantizar una pensión del 100 por ciento para quienes comenzaron a laborar desde 1997, entre otras medidas.

Claudia Sheinbaum Pardo ha suscrito este Plan C en lo referente a la Reforma Judicial, ante la cual ha pedido realizar una encuesta y foros; además de respaldar la Reforma Electoral. “​​Impulsaremos la reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral, y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular”, leyó, por ejemplo, el pasado 1 de marzo, cuando presentó los 100 puntos de su proyecto de Nación, durante el arranque de su campaña presidencial en el Zócalo capitalino.

