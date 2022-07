Los casos de COVID en Europa se han triplicado en las últimas semanas, advierte OMS

Londres, 19 de julio (AP) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que los casos de coronavirus en Europa se han triplicado durante las últimas seis semanas y representan casi la mitad de todos los casos en el mundo. Las tasas de hospitalización se han duplicado, aunque los ingresos en cuidados intensivos siguen siendo bajos.

El director de la OMS para Europa, doctor Hans Kluge, dijo en un comunicado que la gente no debe subestimar la COVID-19, “una enfermedad grave y potencialmente fatal”. Dijo que parientes altamente infecciosos de la variante Ómicron están provocando nuevas olas del mal en el continente y que los contagios reiterados podían conducir a la COVID con secuelas prolongadas.

La OMS dijo que los 53 países de su región europea, que se extiende hasta Asia central, reportaron casi tres millones de nuevas infecciones por coronavirus la semana pasada y que el virus estaba matando a unas tres mil personas cada semana. A nivel mundial, los casos de COVID-19 han aumentado durante las últimas cinco semanas, incluso cuando los países han reducido las pruebas.

Consider the current situation: The @WHO_Europe Region has seen a tripling of new #COVID19 cases over the past 6 weeks, with close to 3M new cases reported last week, accounting for nearly half of all new cases globally. https://t.co/PjOU10C9Ef

— Hans Kluge (@hans_kluge) July 19, 2022