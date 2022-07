OMS advierte que los casos de COVID han aumentado 30% a nivel mundial en 2 semanas

Madrid, 6 de julio (Europa Press).- Los casos de coronavirus se han incrementado un 30 por ciento en los últimos 15 días en todo el mundo, según ha avisado este miércoles en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En este sentido, Tedros ha reconocido que a medida que el coronavirus está evolucionando la protección de las vacunas, aunque siguen siendo “eficaces” para prevenir la enfermedad grave y la muerte, disminuye. Por ello, ha abogado por administrar las dosis de refuerzo a la población más vulnerable como, por ejemplo, las personas mayores, los pacientes crónicos, los inmunodeprimidos y los profesionales sanitarios.

Weekly @WHO media briefing on #COVID19 and other global health issues https://t.co/9m4GLectpE

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 6, 2022