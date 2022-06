Partículas en aerosol del SARS-CoV-2 pueden perder 90% de infectividad en 20 minutos

Madrid, 29 de junio (Europa Press).- El virus del SARS-CoV-2 puede perder el 90 por ciento de su infectividad cuando se encuentra en partículas de aerosol en 20 minutos, según los nuevos hallazgos de la Universidad de Bristol (Reino Unido).

Estos científicos británicos trataron de comprender en detalle los factores que regulan la supervivencia de las partículas inhalables de SARS-CoV-2 en el aire, y cómo la infectividad se ve afectada por las condiciones ambientales, como la humedad relativa (HR) y la temperatura. La HR mide la cantidad de vapor de agua (humedad) que hay en el aire en comparación con la que podría haber a esa temperatura. Lo ideal es que los niveles de humedad relativa en interiores estén entre el 40 y el 60 por ciento.

