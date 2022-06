¿Por qué la COVID puede causar diabetes? Interfiere en la señalización de insulina

Madrid, 28 de junio (Europa Press).- Investigadores de la Universidad de Osaka (Japón) han identificado un gen fundamental que media los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en el metabolismo del azúcar en la sangre.

En un estudio publicado en la revista científica Metabolism, estos investigadores japoneses han revelado que la COVID-19 puede causar problemas de metabolismo, y a veces incluso diabetes, al interferir en la señalización de la insulina.

The changes, which they attribute in part to the immune system's inflammatory response to the virus, were more pronounced in patients with severe COVID-19, they reported in the journal Metabolism https://t.co/fd6XmS3hHU.

— newyorknewart (@newyorknewart) June 27, 2022