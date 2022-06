Es poco probable que jóvenes vacunados sean infecciosos 3 días después de tener COVID

Madrid, 28 de junio (Europa Press).- Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (BUSM) en Estados Unidos, que han examinado los periodos infecciosos en individuos vacunados infectados con las variantes SARS-CoV-2 Ómicron y Delta, han observado que es poco probable que la mayoría de jóvenes vacunados infecten a los 3 días de verse afectados por la COVID-19.

En enero de 2022, Estados Unidos cambió sus pautas para recomendar un aislamiento de cinco días desde el inicio de los síntomas de COVID-19, seguido de cinco días adicionales de uso de mascarillas. Sin embargo, se desconoce en gran medida la progresión de la infección, así como el impacto de las diferentes variantes y vacunas cuando una persona ya no es infecciosa.

Los investigadores recolectaron muestras nasales anteriores diarias durante al menos 10 días de un grupo de estudiantes universitarios y personal para prueba y cultivo de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) y con pruebas de diagnóstico rápido (RDT) de antígenos en un subconjunto de individuos.

