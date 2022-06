No hay evidencia que apoye la ivermectina contra COVID, concluye revisión de estudios

Madrid, 28 de junio (Europa Press).- Una revisión de 11 ensayos clínicos en 3 mil 409 personas realizada por la Liverpool School of Tropical Medicine (Reino Unido) no ha encontrado evidencia científica que apoye el uso de la ivermectina para el tratamiento o la prevención de la infección por COVID-19.

Se publicaron pequeños ensayos que sugerían grandes efectos sobre la mortalidad. Esto provocó una explosión de interés, y algunos grupos presionaron para que se utilizara en todo el mundo. Poco después, se demostró que varios de estos estudios eran falsos; otros tenían graves errores en los datos y estaban mal realizados.

Updated #Cochrane Review on #Ivermectin for COVID-19: 11 trials and no evidence of benefit shown https://t.co/jz20DAYjAU #CochraneEvidence pic.twitter.com/5Kdqq4jUmu

— Cochrane_IDG (@Cochrane_IDG) June 21, 2022