“Good Vibrations”, el sencillo que volvió a reunir el talento de Moods y HIGH HØØPS

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Después de cinco años de haber estrenado el sencillo “Comfortable” en colaboración con HIGH HØØPS, Nick Lubbersen, mejor conocido como Moods, decidió repetir la formula pero ahora con “Good Vibrations”, su lanzamiento más reciente.

Dentro del ADN de “Good Vibrations” se pueden identificar texturas funk y jazzy, además de una letra que sumerge a sus escuchas en un ambiente de fiesta al mismo tiempo que los contagia de buena vibra.

En una entrevista escrita cedida a SinEmbargo, Jordan Arts, la mente detrás de HIGH HØØPS e integrante de la banda neozelandesa Leisure, expuso que la letra del single “trata de un desafío emocional y situacional”.

A través de un comunicado de prensa, Moods, artista y productor originario de Países Bajos, expresó que desde el lanzamiento de “Comfortable”, en 2019, había esperado la oportunidad de volver a colaborar con Jordan Arts.

En este sentido, SinEmbargo le cuestionó sobre la posibilidad de que ambos graben un álbum como si se tratara de un universo musical alterno.

“Me encantaría hacerlo. Siento que nuestros estilos y elecciones musicales se complementan bien. Además, Jordan es un productor excepcional, así que sería interesante combinar nuestras fuerzas e intercambiar ideas”, indicó Moods.

Respecto a la distancia, para “Good Vibrations” Nick y Jordan tuvieron que trabajar por su lado y celebrar este lanzamiento por separado, incluso, Jordan compartió a este medio que pese a haber estado en contacto durante cinco años, sólo han coincidido una vez en persona.

“Hasta entonces, solo habíamos hablado en Instagram y nos habíamos enviado archivos de audio”, apuntó.

Además, destacó que en su relación “parece haber confianza y respeto por lo que cada uno aporta creativamente”. Finalmente consideró que el ingrediente secreto detrás del éxito de sus colaboraciones yace en “no pensar demasiado las cosas”.

“Creo que ambos nos esforzamos por hacer música que ‘se sienta’ bien sin saber necesariamente la ‘forma correcta’, técnica o teórica, de hacer algo, pero, ante todo, ambos tenemos un oído para el groove: nunca he escuchado un ritmo de Moods que no me haya gustado”, concluyó Jordan.