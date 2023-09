Autoridad le niega amparo a Xóchitl contra acusaciones del exedil de Miguel Hidalgo

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal le negó una demanda de amparo a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, para evitar que el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dejara de emitir señalamiventos en su contra.

El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello, negó la suspensión definitiva al amparo promovido por Xóchitl Gálvez desde el pasado 22 de agosto.

A pesar de la determinación, el impartidor de justicia no pulicó su sentencia, por lo que se desconocen los argumentos que llevaron a negarle el recurso a la aspirante de la oposición; sin embargo, el exedil reveló parte de la resolución a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La justicia nos dio la razon. Un juez negó la suspensión a @XochitlGalvez del amparo que promovió para que no pudiera seguir ventilando sus corruptelas.

“Le fue negada derivado de que no le asistía la razón ya que, al ser analizado, se advierte que Víctor Hugo Romo, como ciudadano, puede hacer manifestaciones en ejercicio de su derecho de libertad de expresión.

En dicho mensaje festejó la determinación del Juez, a lo que añadió que continuará “publicando, hablando, señalando de cuerpo entero todas las tranzas, las complicidades, el influyentismo, todo el conflicto interés, todo el tráfico de influencias y corrupción de la que aspira a la Presidencia de la República”.

El pasado 11 de septiembre, el exdelegado Víctor Romo aseguró que la casa que Xóchitl Gálvez tiene en la Ciudad de México se construyó gracias a base del tráfico de influencias y una red de corrupción tejida por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) a su favor.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el político morenista comentó que, durante meses, Gálvez Ruiz planeó la construcción de su casa de lujo mientras estaba al frente de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chapultepec si no terminaba como Delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además, simuló una compra-venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, explicó Romo, quien fue Delegado de Miguel Hidalgo de 2012 a 2015 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, luego, se convirtió en el primer Alcalde de esa misma demarcación de 2018 a 2021 ya por el partido Morena.