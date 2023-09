VIDEO: El exdelegado Romo afirma que casa de Xóchitl fue adquirida con corrupción

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El exdelegado Víctor Hugo Romo aseguró que la casa que Xóchitl Gálvez Ruiz tiene en la Ciudad de México se construyó gracias a base del tráfico de influencias y una red de corrupción tejida por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) a su favor.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el político morenista comentó que, durante meses, Gálvez Ruiz planeó la construcción de su casa de lujo mientras estaba al frente de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Recordemos que prometió donar su departamento de las Lomas de Chapultepec si no terminaba como Delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además, simuló una compra-venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, explicó Romo, quien fue Delegado de Miguel Hidalgo de 2012 a 2015 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, luego, se convirtió en el primer Alcalde de esa misma demarcación de 2018 a 2021 ya por el partido Morena.