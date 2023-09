Tesla no se fue a Oaxaca porque el estado no tiene capital humano: Xóchitl Gálvez

En medio de exgobernadores y liderazgos priistas, algunos de ellos acusados de represión y corrupción, y entre gritos de “¡Presidenta!”, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recibió con agradecimientos el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que este viernes le organizó un evento en su sede nacional al que acudió la cúpula de esta fuerza política.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– “¿Por qué no se fue Tesla a Oaxaca? Me encantaría que se fuera a Oaxaca, pero si no tenemos el capital humano, no tenemos infraestructura, no tenemos gas, pues no hay manera?”.

Las palabras las pronunció la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, frente a la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que precisamente gobernó durante 86 años —80 de ellos ininterrumpidamente— el estado de Oaxaca; sólo entre 2010 y 2016, la entidad tuvo un Gobernador que no era del priismo, Gabino Cué Monteagudo, respaldado por el PAN y PRD, los otros partidos que abandera la legisladora panista.

Gálvez Ruiz habló frente a un auditorio priista y de nueva cuenta cuestionó la capacidad del sureste mexicano, una de las zonas que durante años fueron abandonadas por los gobiernos del PRI y PAN, a los que ahora ella agradece que le hayan abierto la puerta.

Apenas el 21 de agosto, Gálvez Ruiz generó críticas al señalar que en Chiapas los mexicanos trabajaban menos horas que los estados del norte.

“Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con (Vicente) Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura’”, expresó.

La declaración en esa ocasión, le valió todo tipo de críticas. Primero, por la afirmación misma de que en el sureste mexicano, una de las zonas más pobres del país, no se trabajan ocho horas seguidas, y segundo, al rememorar un episodio del foxismo, gobierno que ella integró, que involucra el uso de recursos públicos en favor de una maquiladora del llamado “Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif Borge, empresario mexicano de origen libanés, vinculado a la red de pederastia de Jean Succar Kuri, uno de sus protegidos, y a las agresiones cometidas contra la periodista Lydia Cacho, por develar esta situación.

“Para mí es muy importante reconocer a los partidos políticos: el PRI, en primer lugar, al PAN y al PRD que hayan abierto este proceso a los ciudadanos, es muy importante reconocerlo porque sin eso yo no estaría aquí, yo no tenía ningún posibilidad de encabezar este Frente Amplio porque no he tenido una militancia con un partido”, dijo Gálvez, quien es Senadora por el PAN, partido que además la llevó a gobernar la Alcaldía Miguel Hidalgo y con el que participó durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada.

También agradeció al PRI porque, reconoció, debió ser difícil arroparla “ente tanto talento”, después de eso reconoció a la Senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien declinó a su favor después de recibir presiones que comenzaron con comentarios a medios del dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, quien por primera vez en la historia de este partido que gobernó por 75 años ininterrumpidos no presentará un candidato presidencial.

