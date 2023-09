Xóchitl Gálvez se entrega al PRI de “Alito”: “no estaría en el Frente sin ustedes”

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– En medio de exgobernadores y liderazgos priistas, algunos de ellos acusados de represión y corrupción, y entre gritos de “¡Presidenta!”, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recibió con agradecimientos el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que este viernes le organizó un evento en su sede nacional al que acudió la cúpula de esta fuerza política.

“Para mí es muy importante reconocer a los partidos políticos: el PRI, en primer lugar, al PAN y al PRD que hayan abierto este proceso a los ciudadanos, es muy importante reconocerlo porque sin eso yo no estaría aquí, yo no tenía ningún posibilidad de encabezar este Frente Amplio porque no he tenido una militancia con un partido”, dijo Gálvez, quien es Senadora por el PAN, partido que además la llevó a gobernar la Alcaldía Miguel Hidalgo y con el que participó durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada.