Xóchitl ya no quiere una elección. “No soy López Portillo para ir sola en la boleta”

“El Comité estaba listo, las boletas estaban listas, las casillas estaban listas: la única que tomó la decisión fue Beatriz Paredes”, señaló Gálvez; si ella quiere elección el domingo, vamos al domingo, añadió.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México para 2024, señaló esta mañana que, ante la declinación de Beatriz Paredes Rangel como aspirante en el proceso interno de la oposición, ya no desea que se lleve a cabo la votación programada para el próximo domingo 3 de septiembre.

Durante la inauguración de la Reunión Parlamentaria de Diputadas y Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Senadora panista señaló que Beatriz Paredes fue quien decidió salir del proceso interno de la coalición opositora, por lo que ahora ya no tiene caso que se celebren los comicios que definirían el otro 50 por ciento del conteo que se dio a conocer el día de ayer.

“No soy López Portillo para pararse solita en la boleta, con todo respeto”, dijo antes de abandonar la reunión parlamentaria.

Previamente, comentó que a ella no le gustaba la idea de que a la exgobernadora de Tlaxcala la bajaran del proceso “a la mala”, por lo que precisó que no aceptaría un tema en el que no estuviera de acuerdo con respecto a la encuesta llevada a cabo por el Comité Organizador del Frente Amplio por México.

“Una mujer jamás va a agredir a otra mujer y yo no iba a aceptar un tema en el que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo”, precisó.

Además, reveló que habló con Marko Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas, líderes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, para decirles que ella no tomaría una postura si Beatriz Paredes no tomara una decisión.

“Si Beatriz quiere ir al domingo, vamos al domingo”, dijo a los dirigentes.

Finalmente, apuntó que, una vez que Paredes conoció el resultado de la encuesta, ella dijo “tengo 15 puntos de diferencia”, motivo por el que debía de procesar el tema con el PRI y no con ella, porque es con dicho partido donde “tienen sus mecanismos”.

El día de hoy, Xóchitl Gálvez aceptó con el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula que hubo presiones por parte del Frente Amplio por México para que Beatriz Paredes declinara su aspiración a la candidatura presidencial.

Durante la entrevista, reprobó que la Senadora priista fuera “bajada” del proceso “a la mala” y bajo “presiones”, ya que ella nunca buscaba afectar a otra mujer.

“Ella sentía que había una presión. Yo respaldé en todo momento, tanto en las dirigencias del PRI como del PAN, que no se le bajara a la mala, jamás iba a permitir yo ejercer un tipo de política que me beneficia a mí y que perjudica a otra mujer, que hubiera una presión contra Beatriz”, comentó.

Asimismo, ante la espera del anuncio del Comité Organizador, en el que cancele la consulta agendada para el domingo 3 de septiembre, se disculpó por lo sucedido, sobre todo con aquella ciudadanía que quería participar en el proceso.

“Hay una encuesta, fue una muestra muy amplia, una encuesta seria que ahí me pone, en las preferencias, y creo que eso también es valioso. No se dio la segunda parte del proceso porque está fuera de mi alcance, y quiero disculparme con todos los ciudadanos que estaban listos para ir el domingo, porque sí despertó un gran interés”, expresó.

MIENTRAS TANTO, PAREDES SE REÚNE CON EL CCE

A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la aspirante priista por la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Beatriz Paredes, dio a conocer que sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a quienes agradeció el recibimiento y su contribución.

“Agradezco al CCE y a los organismos que lo integran por recibirme esta mañana, valoro el reconocimiento a la contribución democrática del país. Sigamos haciendo sinergias con el sector empresarial para impulsar el desarrollo de México”, expuso en el tuit.

Por su parte, las redes oficiales del CCE señalaron que durante la reunión, se reconoció la coincidencia entre ambos actores en que los esfuerzos del sector empresarial son fundamentales para impulsar el desarrollo de México y aprovechar el nearshoring.

Agradezco al @cceoficialmx y a los organismos que lo integran por recibirme esta mañana, valoro el reconocimiento a la contribución democrática del país. Sigamos haciendo sinergias con el sector empresarial para impulsar el desarrollo de México. pic.twitter.com/fIwbSjPHWB — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 31, 2023

EL PRI RESPALDA A GÁLVEZ SIN ESPERARSE A LA VOTACIÓN

Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, le retiró el apoyo del priismo a la Senadora Beatriz Paredes Rangel para respaldar a Xóchitl Gálvez.

Rodeado de caras largas, de una cúpula priista integrada por más hombres que mujeres, “Alito” Moreno Cárdenas inició con casi tres horas de demora un breve mensaje en el que se deshizo en elogios hacia la Senadora Beatriz Paredes, quien no lo acompañó en el templete.

“Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ser congruentes e ir juntos en una sola dirección. Beatriz es una gran compañera y amiga, hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional. La información indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera Xóchitl Gálvez y en ese sentido debemos actuar en función, con inteligencia y estrategia, porque primero está México. Por esas razones, los 32 comités estatales hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez”, dijo Alejandro Moreno en conferencia de prensa.

E instantes después materializó una traición que se había ido configurando desde el lunes, cuando en un mensaje banquetero a medios comenzó a trazar la ruta para bajar a su correligionaria.

Ese día, como ayer por la noche, no tomó en cuenta la opinión que Paredes Rangel dio en el último Foro del Frente Amplio por México dedicado al empoderamiento de las mujeres, donde consideró que dejar la contienda antes de tiempo como parte de un acuerdo sería replicar la forma patriarcal de hacer política en México.

“Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, ¡estamos jodidas!”, expresó Paredes en esa ocasión.

El discurso de la exgobernadora de Tlaxcala no impactó en la decisión de respaldar a la Senadora Xóchitl Gálvez como representante de la alianza del PAN-PRI-PRD que, según dijo Alejandro Moreno, tomaron los 32 comités directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país y sus organizaciones nacionales.

“Para nosotros, Beatriz Paredes es un referente de todas las cualidades que idealmente debería tener una persona para practicar la política: líder, elocuente, congruente, sagaz y muy combativa. Mujer de hierro y de un refinado instinto político a la que personalmente admiro y que respeto por todo lo que hemos enfrentado juntos”, gritó Moreno Cárdenas.

El presidente del PRI calificó el encuentro previo al anuncio como “una gran plática” y, cuestionado por la ausencia de la aspirante priista, a quien calificó como “su amiga”, sólo respondió que no asistió a la conferencia porque tendría una reunión. Sólo unos segundos antes, el grupo de más de 20 políticos priistas que lo acompañaron se despidieron entre gritos de “¡unidad!, ¡unidad!, ¡unidad!”.

El anuncio se dio cuatro días antes de la consulta del domingo 3 de septiembre en la que el Frente Amplio por México aseguró que la ciudadanía votaría a su candidata. Al final, todo quedó en un acuerdo cupular, algo que prometieron que no ocurriría.

— Con información de Montserrat Antúnez Estrada