SONDEO ¬ Estudiantes de IBERO critican a candidatos; ven elección “desesperanzadora”

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Jóvenes estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe en la Ciudad de México, cuestionaron las campañas de las dos candidatas a la Presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y del candidato, Jorge Álvarez Máynez, porque aseguran que no han sabido comunicar de manera clara sus planes de gobierno y los debate presidenciales se desperdiciaron en ataques.

A lo largo de estos tres meses de campaña, SinEmbargo visitó varias universidades para conocer la opinión de alumnas y alumnos respecto al proceso electoral de este 2024, las candidatas y el candidato a la Presidencia. La última escuela de este ejercicio fue la Ibero, el alma máter de Vicente Fox, donde los jóvenes entrevistados compartieron lo “desesperanzador” y “decepcionante” que les han parecido las campañas, pero que pese a esto no dudan en participar con su voto el próximo 2 de junio.

“Creo que para ser mi primera votación es triste, desesperanzador, es complicado, es conflictivo, es confuso, es un proceso electoral donde las candidatas y el candidato se han querido dar a lucir por razones equivocadas y no han podido transmitir con claridad ningún plan de gobierno con pies y cabeza”.

Camila Solís, alumna de tercer semestre de Ciencias Políticas y Sociales en la Ibero, comentó que en los debates el que se defiende más es Jorge Álvarez Máynez “y no porque lo apoye, simplemente porque la posición en la que se encuentra le permite extenderse y prometer porque es prácticamente imposible que llegue a resolver”.

Acerca de Xóchitl Gálvez dijo que se la ha pasado la campaña tratando de conciliar intereses y de Claudia Sheinbaum: “para ser una defensora de movimientos sociales es decepcionante verla tan cerrada, bloqueadora de las interrogantes y está bien tener un aire presidencialista sin embargo, una cosa es volverte presidenciable y otra dejar de ser la persona que eras”.

Otro estudiante, Vladimir de la carrera de Ingeniería Física, señaló que para él “han quedado a deber” las dos candidatas y el candidato en cuanto a sus propuestas y elevar la discusión, “ha sido una campaña de insultos entre ellos.

“Es triste que en los debates pudiendo aprovecharlos como espacios para cultivar ideas o visiones que tienen de cómo se debe llevar un país, hayan caído en el tema de insultos que nada más llevan a banalizar la política, alejado de lo que muchos jóvenes quisieran. Siento que Máynez es quién se ha centrado un poco más y me gustó que haya hecho un llamado al voto; sobre Claudia pues se mantuvo en su línea ya que al final empezó la contienda con una ventaja aunque se escondió de algunas cosas como venir a platicar a la Ibero y Xóchitl, creo que se caricaturizó mucho y cayó en el tema de los insultos”.

Rodrigo, alumno de Filosofía en la Ibero, también se dijo decepcionado: “Claudia no ha hecho un buen trabajo al expresar sus ideales más allá de la cuarta transformación, Xóchitl comete muchos errores y desde el primer debate presidencial no me quedaron ganas de ver los siguientes”.

Un par de alumnas más, Cecilia y Natalia, se enfocaron en la propaganda pues aunque consideran que sin las lonas y carteles con los rostros de los candidatos y candidatas que buscan un puesto mucha gente no sabría quiénes son, también creen que es un desperdicio de recursos y genera basura.

“Yo estoy en contra de todas las propuestas de Morena pero al mismo tiempo me emociona mucho que vayamos a tener la primera presidenta en el país. De Xóchitl, votaría por ella pero por el partido porque creo que ella no está capacitada para ser presidenta y Máynez pues estoy de acuerdo con muchas de sus propuestas, votaría por él sino estuviera muy abajo en las encuestas”, mencionó Cecilia.

¿LÍA LIMÓN O JAVIER LÓPEZ CASARÍN?

El mismo día que SinEmbargo realizó este sondeo, a la Ibero acudieron la candidata y el candidato a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón y Javier López Casarín, a un diálogo con la comunidad universitaria. Los estudiantes entrevistados también compartieron su opinión, con dudas de por quién votar.

“Es repetitivo, cualquier político se puede parar enfrente y cantarte misa, uno se da cuenta que todo está ensayado, todo está previamente discutido, no son cosas genuinas, lo más genuino somos quienes lo conformamos pero no la persona candidata. Lía es bastante contundente con sus respuesta pero se queda en este discurso de que no está facultada para hacerlo, y Javier es la contrapropuesta”, comentó Camila.

Vladimir dijo que el diálogo con ambos candidatos el mismo día les permitió hacer un contraste: “se ve una forma radicalmente distinta de abordar las preguntar, vi a Lía tensa y un poco pedante, o en cuestiones ríspidas diciendo que no le toca y a Casarín no lo vi con prepotencia, me quedo con dos formas distintas de tratar al público”.

El sondeo de la Universidad Iberoamericana es el último realizado y con el que podemos contrastar las opiniones entre comunidades de escuelas tanto privadas como públicas. El primer ejercicio de este tipo fue en la UNAM, en Ciudad Universitaria donde alumnos y alumnas destacaron la importancia de que dos mujeres sean las que lideren la carrera presidencial pero, en su mayoría, lamentaron que sus propuestas no lleguen a los jóvenes porque lo que más han visto es propaganda en las calles y peleas entre los tres candidatos en redes sociales.

Otra escuela privada, el ITAM; los comentarios recabados coincidieron con que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones, y que lo importante es salir a votar independientemente del partido o ideología. La tercera escuela privada fue la Universidad Panamericana, donde los alumnos expresaron apatía por las candidatas y el candidato presidencial porque consideran que no les representan y que no están lo suficientemente preparados para el cargo.

En el Instituto Politécnico Nacional reprocharon a los presidenciables por no exponer sus propuestas y plan de gobierno de manera clara; una más pública, en la UAM Azcapotzalco, dijeron que el rechazo hacia la candidata Xóchitl Gálvez y a los partidos que representa, PRI-PAN-PRD, puede deberse a los malos gobiernos que han encabezado, así como a los casos de corrupción y las mismas posturas de la candidata. Y los alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) señalaron que Sheinbaum podría ser una buena opción para votar el próximo 2 de junio, sin embargo, no dejaron de lado sus inquietudes por el apoyo que recibe desde la Presidencia y la falta de propuestas para atender la violencia contra las mujeres.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.