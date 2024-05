César Martínez y Felipe Chávez, coordinadores de campaña de Morena, son asesinados

La víctima formaba parte del equipo de campaña de Antonio Vallejo Gama, Alcalde con licencia de Temamatla, quien busca reelegirse por otro periodo de tres años en la entidad.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- César Alejandro Martínez Pacheco, Coordinador de prensa de Morena en el Municipio de Temamatla, fue asesinado la madrugada de ayer a balazos por un grupo de personas armadas dentro de la misma localidad.

El hecho ocurrió en las primeras horas del sábado en el centro del Municipio, ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, donde varios sujetos con armas de fuego arremetieron contra Martínez Pacheco en varias ocasiones.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el que destacó que el Coordinador de prensa fue baleado por criminales de la zona, para luego huir sin dejar rastro. Sin embargo, Martínez Pacheco perdió la vida mientras recibía atención médica, debido a las fuertes heridas en su cuerpo.

La víctima formaba parte del equipo de campaña de Antonio Vallejo Gama, Alcalde con licencia de Temamatla, en busca de la reelección en la entidad para los próximo domingo 2 de junio.

A través de un comunicado de prensa, el abanderado de Morena pidió justicia por su compañero, a quien se refirió como una persona valiente y preparada para estas elecciones 2024.

“El día de hoy en un artero crimen, fue asesinado un joven temamatiense valioso, una persona preparada y un hijo de familia ejemplar”, dijo.“Hoy Alejandro ya no está con nosotros, pero su memoria y su causa no terminan con el acto cobarde que terminó con su vida”, se lee en el boletín.

Asimismo, integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en la región de los volcanes de la entidad, se pronunciaron al respecto y pidieron respeto a los procesos democráticos.

“Hoy queremos informar que no nos rendiremos ante actos de tan baja naturaleza, no claudicaremos nunca, por el contrario, seguiremos caminando hasta el último día en memoria de Alejandro, hasta consolidar el triunfo, como él lo hubiera querido; no cederemos”, expresó. “Alejandro, tu muerte no será en vano, tu causa, tus ideales y tu lucha triunfarán a través de tu familia y de tu equipo que honrará siempre tu memoria”, puntualizaron.

En la entidad, se han otorgado en total 136 medidas de protección a las y los candidatos a un cargo de elección popular en 64 municipios del Estado de México, en el cual 63 medidas han sido para mujeres y 73 para hombres.

DESAPARECE CANDIDATO; ASESINAN A SU COORDINADOR

El candidato de Morena a la Alcaldía de Cochoapa el Grande, Albino Gómez Vázquez, fue reportado como desaparecido esta tarde, luego de que fuera interceptado por un grupo de sujetos armados que asesinaron a su coordinador de campaña, Felipe Chávez González.

A través de una llamada telefónica, el dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, confirmó que Gómez Vázquez realizó su cierre de campaña sería a las 11:00 horas de este domingo 26 de mayo.

Sin embargo, alertó que la noche de ayer recibió varias llamadas anónimas en las que se le indicó que no iba a poder llegar, lo que interpretó como una amenaza, así que decidió no acudir al evento de Cochoapa, mismo que concluyó alrededor de las 14:30 horas.

Después, junto con su equipo, se dirigió a la casa de su coordinador de campaña, Felipe Chávez González, donde planeaban comer juntos, pero fueron irrumpidos por un grupo de hombres armados que asesinaron al coordinador.

“Hasta este momento, nosotros no sabemos si el candidato alcanzó a escapar, si se encuentra libre o si los agresores lo alcanzaron, desconocemos si lo tienen en su poder”, dijo el dirigente estatal de Morena.