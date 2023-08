CRÓNICA | El día que “Alito” y el PRI abandonaron a Paredes para respaldar a Xóchitl

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas lo volvió a hacer. Se impuso dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y decidió que Beatriz Paredes Rangel, una priista de larga trayectoria, no continuaría en la interna del Frente Amplio por México aún cuando ella había expresado sus deseos de seguir hasta el final del proceso que culminaría el domingo con una consulta supuestamente ciudadana.

Rodeado de caras largas, de una cúpula priista integrada por más hombres que mujeres, “Alito” Moreno Cárdenas inició con casi tres horas de demora un breve mensaje en el que se deshizo en elogios hacia la Senadora Beatriz Paredes, quien no lo acompañó en el templete.

E instantes después materializó una traición que se había ido configurando desde el lunes, cuando en un mensaje banquetero a medios comenzó a trazar la ruta para bajar a su correligionaria.

Ese día, como ayer por la noche, no tomó en cuenta la opinión que Paredes Rangel dio en el último Foro del Frente Amplio por México dedicado al empoderamiento de las mujeres, donde consideró que dejar la contienda antes de tiempo como parte de un acuerdo sería replicar la forma patriarcal de hacer política en México.

El discurso de la exgobernadora de Tlaxcala no impactó en la decisión de respaldar a la Senadora Xóchitl Gálvez como representante de la alianza del PAN-PRI-PRD que, según dijo Alejandro Moreno, tomaron los 32 comités directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país y sus organizaciones nacionales.

El presidente del PRI calificó el encuentro previo al anuncio como “una gran plática” y, cuestionado por la ausencia de la aspirante priista, a quien calificó como “su amiga”, sólo respondió que no asistió a la conferencia porque tendría una reunión. Sólo unos segundos antes, el grupo de más de 20 políticos priistas que lo acompañaron se despidieron entre gritos de “¡unidad!, ¡unidad!, ¡unidad!”.

Lo que sí hizo Alejandro Moreno fue presumir en sus redes un video donde se le ve caminando junto a Beatriz Paredes en la sede del partido.

El anuncio de este miércoles también generó expectativa antes de comenzar porque desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que la dirigencia, así como las del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), darían un mensaje conjunto, algo que no ocurrió.

El PRI reconoció contar con perfiles capacitados como Paredes Rangel, pero planteó que respaldará a los demás partidos de la alianza en para apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Aun después de darle la espalda a su aspirante presidencial, Alejandro Moreno dijo que desde el partido están conscientes de que es “el tiempo de las mujeres”, por lo que para demostrar ese compromiso anunció que será una de sus militantes quien encabece la Cámara de Diputados.

Beatriz Paredes no ha aclarado si dejará de competir. Lo que sí reconoció en la reunión que tuvo con Alejandro Moreno fue que los resultados de las encuestas aplicadas por el Frente opositor, donde Xóchitl Gálvez tiene ventaja, son “irreversibles”.

“En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas”, dijo a los priistas en un discurso que se ha difundido en redes sociales.

Patricia McCarthy, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, aseguró en entrevista con SinEmbargo que la Senadora no ha declinado en el proceso y por lo tanto continuarán los preparativos para la consulta de este domingo.

“No hemos recibido ninguna llamada oficial de parte de la aspirante Beatriz Paredes; realmente, esa sería la única circunstancia bajo la cual nosotros podríamos pensar en que no se lleve a cabo la consulta del domingo porque ya no tendría caso, habría una aspirante que tendría el resultado ya asegurado, pero bueno, este escenario todavía no se ha dado”, indicó.