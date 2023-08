El PRIAN adelanta encuesta (falta la votación): Gálvez gana a Paredes, no por mucho

La Senadora panista obtuvo casi el 60 por ciento de la preferencia, mientras que Beatriz Paredes se quedó con el 42 por ciento; este domingo se definirán mediante una votación presencial los resultados finales de la encuesta interna del Frente Amplio por México.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) decidieron adelantar el resultado de su encuesta interna para decidir a su candidata presidencial, después de un proceso marcado por las acusaciones de fraude y falta de transparencia. Xóchitl Gálvez Ruiz sale arriba de Beatriz Paredes Rangel, pero no por mucho. Este resultado es el 50 por ciento de la decisión. Falta la votación del domingo.

El Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer esta tarde que, bajo solicitud de los tres partidos que integran la coalición, éste acordó dar a conocer los resultados del segundo sondeo de opinión, los cuales favorecen a Xóchitl Gálvez con el 57.58 por ciento de la preferencia contra un 42.42 por ciento que obtuvo la priista Beatriz Paredes.

Para la primera mitad de los resultados, se llevaron a cabo dos sondeos: uno a través de la casa encuestadora Wise, la cual realizó un estudio telefónico; y otro estudio en vivienda realizado por Grupo Reforma. Ambos resultados se concretaron en una ponderación para así dar los datos que se tomarán en cuenta para el primer 50 por ciento.

En el estudio realizado por Wise, Gálvez contó con el 59.4 y 56.8 por ciento con respecto a las encuestadoras Wise y Reforma, respecitvamente. Por su parte, otro 40.6 y 43.2 por ciento fue para la Senadora priista.

Una vez que fueron conocidos los resultados, el Comité se comunicó personalmente con las dos aspirantes a efecto de darles a conocer esta información.

El Comité del Frente también precisó que todas y todos los integrantes del Comité se reunieron con las dos empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión.

Hasta el momento, ninguna de las dos aspirantes se ha posicionado al respecto; así como tampoco ninguno de los partidos que representan.

Un par de horas antes del anuncio, el propio Comité Organizador informó que lleva a cabo los trabajos necesarios para organizar la consulta presencial del 3 de septiembre, proceso que permitirá completar el otro 50 por ciento restante y, en consecuencia, definir a la persona que representará al Frente Amplio por México en las elecciones federales de 2024.

El padrón de participantes validados para el ejercicio es de dos millones 297 mil 529 personas, por lo que, en efecto de garantizar la participación ciudadana, se instalarán mil 161 centros de participación y más de dos mil 500 mesas receptoras de la consulta.

La jornada dará comienzo a las 9:00 horas (hora de la Ciudad de México) y concluirá a las 17:00 horas.

“También se llevan a cabo las capacitaciones a los Comités locales y a quienes estarán en las mesas receptoras de la participación. La documentación y materiales electorales se están terminando de imprimir y hoy mismo serán enviados a las entidades federativas a efecto de que los Comités locales armen los paquetes para cada centro y mesa de participación”, añadió el Comité en un comunicado.

La población podrá conocer las ubicaciones de los centros de votación a través del sitio oficial del Frente Amplio por México. Aquellos mexicanos y mexicanas que residan en el extranjero, también podrán participar por la misma plataforma.

En los últimos días, previo al conocimiento público de la primera mitad de los resultados, imperaron acusaciones dentro del propio Frente ante supuesta falta de transparencia y presiones para que la aspirante priista, Beatriz Paredes, declinara y diera a conocer su apoyo a Xóchitl Gálvez como ganadora.

El asunto causó tensiones cuando este lunes, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que las encuestas no favorecían a Beatriz Paredes: “Hemos visto que las encuestas no la favorecen. Estamos trabajando. Pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre”.

Sobre la posibilidad de que la exgobernadora de Tlaxcala declinaría, Moreno Cárdenas adelantó ese día que hoy habría una reunión para dar una posición clara al respecto. “El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piensa el partido, cómo va el partido y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha contundencia el día miércoles en un mensaje”, detalló.

El dirigente nacional priista también dejó claro que para el PRI lo más importante es “no permitir que Morena siga destruyendo este país. Para eso se se hizo el Frente Amplio por México: para detener a Morena. Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México, están destruyendo este país, y en ese contexto vamos a revisar para construir a la candidata más competitiva. La fortaleza del Frente Amplio es ese: no vamos a permitir que Morena siga destruyendo este país. Y por eso, como les dije, el miércoles nos vemos y daremos la posición del partido”.

Dicha sorpresiva declaración vino dos días después de que la propia exgobernadora de Tlaxcala y exdiregenta nacional del PRI afirmara que no declinaría en su intención de ser la candidata presidencial del Frente.

Fue el pasado 26 de agosto cuando Paredes Rangel sostuvo que se mantendrá como posible candidata de la oposición y no declinará a favor de su compañera Xóchitl Gálvez.

CANDIDATURA DE XÓCHITL “ESTÁ PLANCHADA”: AMLO

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las supuestas presiones del PRI-PAN-PRD para que Beatriz Paredes declinara como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.

“¿Cómo creen que voy a perder la apuesta? Eso ya está ‘planchado’, pero desde hace… Se los dije desde hace cuánto, ¿dos meses? Pero todavía ahí andan, el asunto se está poniendo interesante. No me equivoco, los conozco muy bien”, dijo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

El mandatario insistió en que la decisión ya está tomada, en que la elegida es Xóchitl y que no quieren ningún riesgo en el proceso porque no podrán justificar “con los de arriba” que al final no quede Xóchitl.

También dijo que da pena que todo lo que ocurre en la alianza no sea tocado en los medios y que éstos funcionen para armar los escenarios.

“Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse”, subrayó el Presidente.

Aseguró que es evidente también que las bases y quienes votan por esos partidos no son tomados en cuenta desde hace años.

Además, afirmó que miembros de la oposición “se ponen nerviosos” ante el temor de que no resulte su coalición rumbo a 2024.

“Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste’”, ironizó.

MARKO CORTÉS PRESUME PODER DE UNIÓN DE XÓCHITL

El día de ayer, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presumió en conferencia de prensa luego de la Reunión Plenaria de las y los Senadores del partido blanquiazul, que Xóchitl Gálvez tiene la virtud de lograr algo que “hacía mucho” no sucedía: unificar a panistas de antes con panistas de ahora y cerrar filas; así como también sumar abiertamente al PRD y “abrir un hueco” a MC.

“Ahí está la virtud. Xóchitl unifica al PAN. Xóchitl suma al PRD, Xóchitl genera la posibilidad de suma de liderazgos de MC o de todo MC, y Xóchitl trae un respaldo auténticamente de la sociedad”.

También afirmó que Xóchitl Gálvez va a encabezar el Frente Amplio por México y hasta aseguró que será la próxima Presidenta de México.

“Aquí ya huele a Presidenta. Xóchitl Gálvez va a encabezar el Frente Amplio por México. A senadores, entre sus filas, van a tener a la primera mujer Presidenta del país”, dijo Cortés.

Y a pesar de que a Xóchitl Gálvez se le cuestionó sobre su punto de vista con respecto a las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acerca de los resultados poco favorables en las encuestas para su aspirante Beatriz Paredes, fue Marko Cortés quien tomó el micrófono y respondió que desde Acción Nacional se encuentran preparados para el término del proceso interno el próximo 3 de septiembre y que, si bien tanto las militancias del PAN, PRD y hasta una facción de MC ha expresado su apoyo a la Senadora, respeta la decisión que considere el PRI.

“Lo que ya haga el PRI, nosotros lo respetaremos. ‘El respeto al partido ajeno es la paz’. Nosotros estaremos pendientes de la definición que ha anunciado el propio dirigente Alejandro Moreno, que tomará el día de mañana y estaremos atentos y pendientes. Todo nuestro respeto para Beatriz Paredes, y por supuesto para el partido”, precisó.