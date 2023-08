La candidatura de Xóchitl ya está planchada; por eso buscan que Paredes decline: AMLO

El mandatario aseguró que el proceso interno del Frente Amplio por México “está planchado” y le dará la victoria a la Senadora panista; “los conozco muy bien”, dijo esta mañana.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente López Obrador habló hoy sobre las presiones del PRIANRD para que Beatriz Paredes Rangel decline como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.

“¿Cómo creen que voy a perder la apuesta? Eso ya está ‘planchado’, pero desde hace… Se los dije desde hace cuánto, ¿dos meses? Pero todavía ahí andan, el asunto se está poniendo interesante. No me equivoco, los conozco muy bien”, dijo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

El mandatario insistió en que la decisión ya está tomada, en que la elegida es Xóchitl y que no quieren ningún riesgo en el proceso porque no podrán justificar “con los de arriba” que al final no quede Xóchitl.

También dijo que da pena que todo lo que ocurre en la alianza no sea tocado en los medios y que éstos funcionen para armar los escenarios.

“Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse”, subrayó el Presidente.

Aseguró que es evidente también que las bases y quienes votan por esos partidos no son tomados en cuenta desde hace años.

Además, afirmó que miembros de la oposición “se ponen nerviosos” ante el temor de que no resulte su coalición rumbo a 2024.

“Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste’”, ironizó.

Este lunes, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que las encuestas no favorecen a Beatríz Paredes: “Hemos visto que las encuestas no la favorecen. Estamos trabajando. Pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre”.

Alejandro Moreno, reconoció que a Beatriz Paredes, no le favorecen las encuestas del Frente Amplio por México por lo que se están reuniendo en el PRI para tomar una decisión #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/GD0eBKIdBG — Azucena Uresti (@azucenau) August 29, 2023

Sobre la posibilidad de que la exgobernadora de Tlaxcala declinaría, Moreno Cárdenas adelantó que este miércoles habría una reunión para dar una posición clara al respecto. “El PRI va a emitir una posición y daremos lo que piensa el partido, cómo va el partido y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha contundencia el día miércoles en un mensaje”, detalló.

El dirigente nacional priista también dejó claro que para el PRI lo más importante es “no permitir que Morena siga destruyendo este país. Para eso se se hizo el Frente Amplio por México: para detener a Morena. Morena es la peor tragedia que le ha pasado a México, están destruyendo este país, y en ese contexto vamos a revisar para construir a la candidata más competitiva. La fortaleza del Frente Amplio es ese: no vamos a permitir que Morena siga destruyendo este país. Y por eso, como les dije, el miércoles nos vemos y daremos la posición del partido”.

La sorpresiva declaración de “Alito” Moreno se da dos días después de que la propia exgobernadora de Tlaxcala y exdiregenta nacional del PRI afirmara que no declinaría en su intención de ser la candidata presidencial del Frente.

Fue el pasado 26 de agosto cuando Paredes Rangel sostuvo que se mantendrá como posible candidata de la oposición y no declinará a favor de su compañera Xóchitl Gálvez.

La precandidata de la alianza opositora manifestó estar comprometida con el proceso del Frente y con un cambio en la historia de cómo se hace política en México para evitar “repetir el modelo patriarcal de los arreglos”, que tiene “jodidas” a las mexicanas.

Las cúpulas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han dejado a un lado el proceso interno con el cual prometieron que la ciudadanía elegiría a su candidato presidencial y se han aferrado a que sea la Senadora Xóchitl Gálvez quien los abandere en 2024 por encima de cualquiera.

En una operación desaseada, han borrado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y han orillado a Santiago Creel a declinar por Gálvez y en las últimas horas han presionado por todos los frentes, incluida la dirigencia priista, para que Beatriz Paredes haga lo mismo. Incluso han causado una “fisura” dentro de Movimiento Ciudadano, como reconoció el dirigente panista, Marko Cortés, quien busca sumar a ciertos cuadros naranjas al bloque opositor.

“Xóchitl además ha logrado lo que nadie más, ha abierto una fisura en el partido de MC, ustedes saben claramente cuál es la posición de Dante Delgado, pero también ha sido clara cuál es la posición del coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, y también es clara la posición respecto de Enrique Alfaro”, declaró Cortés Mendoza en el marco de la plenaria de los Senador albiazules.

Marko Cortés incluso celebró que “Xóchitl ha logrado lo que en el PAN es difícil, unificarnos los panistas. Ha unido a los de antes, a los de ahora, los que estaban enojados, a los que estaban contentos. Todo el PAN”, en referencia a la manera en la que el panismo orilló a Creel a olvidarse de la candidatura presidencial y respaldar a Gálvez, quien no milita en Acción Nacional.

Posteriormente, el líder del panismo lanzó la invitación a los disidentes emecistas que se concentran sobre todo en Jalisco a cerrar filas con Gálvez: “estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos en la coalición”.

La operación para imponer a Gálvez se ha ido hilando de manera paralela al proceso que la oposición anunció como un método democrático para el cual convocaron a la sociedad civil, a observadores internacionales y hasta a exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un inicio se registraron 33 aspirantes, de los cuales sólo avanzaron 13 y en medio de acusaciones de manipulación de firmas y de un proceso simulado, sólo consiguieron trascender las aspiraciones de dos priistas: Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid; hijo del expresidente Miguel de la Madrid, así como dos panistas, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.