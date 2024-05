VIDEO ¬ Cura llama “idiota” a AMLO y promueve “voto útil” (Lemus-Xóchitl) en Jalisco

En Jalisco, algunas agrupaciones e iniciativas de extrema derecha como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Misión Rescate México, y Rebelión de la Clase Media; así como otras organizaciones ligadas al Partido Acción Nacional (PAN), y a la “Marea Rosa” de Claudio X. González, han promovido el “voto útil” en la entidad.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Un cura en Jalisco llamó “idiota” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y promovió el “voto útil” por Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de la entidad, y por Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del PRIAN para la Presidencia de México.

A través de un video compartido en redes sociales, el cura, cuyo nombre todavía no trasciende, pide a la ciudadanía no “equivocarse” de nuevo en las urnas el próximo 2 de junio, y mencionó que ser “inteligente” sería seguir la estrategia del “voto útil” en Jalisco.

“No se equivoquen, otra vez. No se equivoquen. Hay que convencer a mucha gente para que no lo vuelva a hacer. De veras, es un problema. Todo el mundo fuera de México nos ve como un país en desastre, dividido, confrontado, con un ‘idiota’ que se dice Presidente, y muchos creyéndole. No me equivoco”, dijo.

“Están delante de nosotros pruebas, muertos. Se han robado lo que han querido. ¿Qué más pruebas quieren para entender? ¿Somos tan indolentes, o somos tan idiotas, o somos cómplices? ¿Eres idiota o cómplice? Por eso aquí aplica, y repito el principio que Jesucristo nos da: ‘Sean humildes como las palomas y astutos como las serpientes'”, agregó.

“Aquí en Jalisco se está promoviendo una estrategia que le llaman ‘voto útil’. Aquí en Jalisco se promueve el ‘voto útil’. Es una estrategia, entre tantas. Yo quiero decir una cosa con esto: actuar estratégicamente es con inteligencia, para que un mal mayor no nos vaya a afectar. Hay que irnos con el mal menor, que como estamos en México con estos problemas, se convierte en el bien mayor que tenemos que perseguir, para que todos los demás bienes se pueda proteger. ¿Cuál es el bien mayor que hay que proteger? Que este país se mantenga libre y democrático”, finalizó.

“VOTO ÚTIL” EN JALISCO

Agrupaciones e iniciativas de extrema derecha como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Misión Rescate México, y Rebelión de la Clase Media; así como otras organizaciones ligadas al Partido Acción Nacional (PAN) y a la “Marea Rosa” de Claudio X. González exigieron al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, Pablo Lemus, pedir el voto a favor de la candidata presidencial del PRIAN Xóchitl Gálvez Ruiz.

El llamado de estos grupos se da ante el rechazo del candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez a declinar a favor de Gálvez Ruiz, y sobre todo ante las coincidencias que han existido dentro de Movimiento Ciudadano en Jalisco para conformar un solo bloque opositor a nivel nacional para hacer frente a Morena. El propio Gobernador emecista Enrique Alfaro fue una de las voces que instó a su dirigencia nacional a respaldar a Gálvez.

“Pablo Lemus, no apoyes a Jorge Álvarez Máynez, pues tú bien sabes que es un aliado de Morena. No es congruente decir que quieras Salvar a Jalisco del autoritarismo si no respaldas a la única opción que puede salvar la democracia en México. No te equivoques y apoya abiertamente a Xóchitl Gálvez, quien representa la única posibilidad para derrotar a Morena”, se lee en un desplegado publicado en el periódico Mural de Grupo Reforma.

El texto continúa: “Jalisco puede aportar los votos que necesita Xóchitl para ganar la Presidencia. No seas parte de un pacto a espaldas de la sociedad que busca allanarle el camino a Claudia Sheinbaum en Jalisco. Desde el inicio de la campaña hemos promovido el voto Xóchitl-Lemus. ¿Suscribes esta opción de los ciudadanos?”.

La publicación es suscrita como Misión Rescate México, Rebelión de la Clase Media, la Unión Nacional de Padres de Familia, Poder Ciudadano MX, Unidos por México, Alternativa Solidaria, Movimiento Blanco, Sí por Jalisco y Mujeres por la Democracia, agrupaciones vinculadas con los partidos de la oposición y con la extrema derecha.

Rebelión de la Clase Media, por ejemplo, es una iniciativa de la que forman parte Guillermo Velasco Arzac, uno de los jefes de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, cuyo seudónimo es “Jenofonte” y Rodrigo Solá, autores de un “Manual para Salvar a México en 2024”. También ha participado en esta iniciativa Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ligado también a El Yunque. De hecho, en la página web de Rebelión de la Clase Media hay una “Guía del voto útil en Jalisco” en la que piden votar por Lemus en lo estatal y por Xóchitl en la Presidencia.

La Unión Nacional de Padres de Familia es la otra agrupación de extrema derecha que firma el desplegado del jueves pasado con el que instan a Lemus apoyar a Xóchitl Gálvez. La UNPF es una organización que por décadas ha estado vinculada con la iglesia católica, el PAN y El Yunque, que desde tiempo atrás ha acompañado sus luchas contra la educación pública, sobre todo en los gobiernos de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en donde esta organización encontró un espacio a sus posicionamientos desde el Gobierno.

También se ha sumado al posicionamiento Poder Ciudadano, ligada a la UNPF y al mismo tiempo a las organizaciones de la “Marea Rosa” de Claudio X. González. Poder Ciudadano fue una de las organizaciones que junto a la Unión Nacional de Padres de Familia se opuso a los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la SEP, contra los cuales la extrema derecha ha mantenido una lucha por erradicarlos desde su creación. Al mismo tiempo ha sido una de las agrupaciones convocantes a las movilizaciones de la “Marea Rosa”, en cuyas filas han estado presente desde su organización miembros del PRI, PAN y PRD.

Otras de las organizaciones firmantes como Unidos por México y Sí por Jalisco son parte de los membretes de Claudio X. González, mientras que Movimiento Blanco, es una agrupación fundada en 2009 por Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro, y quien es acusada de fabricar delitos como parte de las investigaciones por el asesinato de su hijo, además de ser una “activista” vinculada al PAN y a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

LA IGLESIA CATÓLICA CONTRA MORENA

La iglesia católica vive un momento de “envalentonamiento” producto de su intervención política en el proceso electoral y su firme oposición en contra de Morena y el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó, el pasado 13 de mayo en una entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargo Al Aire, Bernardo Barranco, sociólogo especializado en religión, quien además coincidió que incluso ha dado lugar a expresiones de antisemitismo contra la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, de origen judío.

En entrevista con “Los Periodistas”, el especialista recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 130 el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, sin embargo, el clero ha faltado a este apartado al tomar un posicionamiento en contra de la llamada Cuarta Transformación y de sus candidatos, y al pedirle abiertamente a sus feligreses no votar por el partido oficialista en las próximas elecciones.

“Hoy la iglesia católica vive un momento de mucha intervención política en el ámbito electoral, al grado que en el Bajío los Obispos de Guanajuato se han pronunciado de manera abierta y públicamente para no votar a favor de Morena, incluso el Arzobispo de León en una homilía pidió abiertamente que no se votara por Morena. Está el caso del Cardenal emérito Juan Sandoval Iñíguez que advierte a la feligresía que votar por Morena es la antesala del comunismo. Vemos ahí una franca decisión de un sector del clero de tener una actitud crítica sobre todo con los candidatos de Morena y por lo tanto se desprende que están a favor de la oposición”.

El especialista afirmó que el rechazo de la iglesia católica contra el actual Gobierno comenzó en 2022 tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. A partir de este momento, dijo Barranco, el clero empezó a cuestionar diversos aspectos de la actual administración como su política de seguridad.

Bernardo Barranco recalcó que el actual momento de “envalentonamiento” de la Iglesia Católica podría compararse con lo ocurrido durante la Guerra Cristera, cuando el sector católico y conservador se levantó en armas en contra del Presidente Plutarco Elías Calles por la aplicación de la Ley Calles, la cual no reconocía personalidad jurídica a las iglesias ni de su derecho a poseer bienes raíces, prohibía la participación del clero en la política así como la impartición de culto fuera de los templos. También planteaba la reducción del número de sacerdotes.

Sectores de la oposición, principalmente del PAN, y del conservadurismo como la iglesia católica, se han articulado a menos de un mes de la contienda presidencial para difundir a través de redes sociales y WhatssApp una retahíla de noticias falsas para atacar a la izquierda, como son la creación de una supuesta “Constitución Política y Pluricultural de México” que impulse, dicen, el fin de la propiedad privada, el despojo a la vivienda, además de sostener que con la reciente reforma a la Ley de Afores se busca que el Gobierno se apropie de los ahorros de los trabajadores, y de señalar en días recientes el presunto cierre, sostienen, de las iglesias.

Si bien estas campañas han sido emprendidas desde inicios de este año, ahora que se acerca el fin de la contienda presidencial se han acentuado. Sobre todo han comenzando a circular en WhatsApp, un canal donde no se puede generar una discusión y desmentir como en otras redes sociales.

La propia Claudia Sheinbaum desmintió hace unos días algunas noticias falsas que se han viralizado sobre ella, como el supuesto cierre de iglesias o su presunta posición en contra de la propiedad privada.

Desde hace semanas, miembros de las Arquidiócesis de León, en Guanajuato, han sido señalados de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Medios como La Jornada han dado a conocer videos y audios en los que se escucha a sacerdotes de esta entidad hablar contra el Presidente López Obrador y la Claudia Sheinbaum Pardo. “Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural, que alteran esencialmente la percepción del matrimonio, desprotegiendo la viabilidad de la familia”, expuso, por ejemplo, Arzobispo de León, Alfonso Cortés en un video difundido en redes.

En esa misma entidad, según la misma información, el sacerdote José Juan Cruz González exhortó a los feligreses a cumplir con la obligación de votar porque “el no hacerlo es un pecado para el cristiano”. De hecho en una grabación sostuvo: “El actual Presidente es satánico. Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad, principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahora”.

Aunado a estas desinformaciones, en redes sociales circulan más videos en los que se habla de que detrás de la intención de llevar a cabo una Reforma Judicial es “corromper” a los Ministros de la Suprema Corte para “instaurar una dictadura”, aun cuando los cambios constitucionales que propone el oficialismo en la materia sólo buscan establecer que las y los ministros sean elegidos mediante voto popular.

El próximo 2 de junio serán las elecciones más grandes del país, ya que se elegirá la Presidencia, 500 diputados y 128 senadores, y 20 mil 79 cargos locales.

–Con información de Obed Rosas