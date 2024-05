Jorge Álvarez Máynez propone quitar al Presidente la facultad para nombrar ministros

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, propuso cambiar el proceso de elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de otros organismos del Poder Judicial, para evitar “trampas” por parte de los partidos.

Durante su visita en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, el emecista destacó que establecerá filtros en la SCJN, con el fin de detener la facultad que se le da al Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar nombramientos unilaterales; además de emprender sanciones contra el Senado cuando sea omiso en sus responsabilidades.

“Tenemos que cambiar ese sistema. Tenemos que cambiar la manera en la que opera la Corte. Creo que hay que tener un filtro, tener esa facultad de que el Presidente pueda nombrar unilateralmente y creo que hay que establecer sanciones para cuando el Senado es omiso de su responsabilidad de hacer nombramientos, no solamente en la Corte, en el Inai, en el Tribunal Electoral, actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que debería tener siete magistraturas tiene cinco porque no ha querido nombrar el Senado”, dijo.

Conozco y entiendo los problemas de La Laguna. No solo porque he visitado la región desde niño por razones familiares, sino porque he sido testigo del abandono.

Estuve en Gómez Palacio y Torreón para convocar a la gente de La Laguna a una nueva etapa de prosperidad y… pic.twitter.com/mQSO5ZNU8l

— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 26, 2024