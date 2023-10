EU anuncia sanciones para 10 integrantes de Hamás y miembros de su red financiera

Por Fatima Hussein

WASHINGTON (AP).— Estados Unidos anunció el miércoles sanciones a 10 integrantes de Hamás y a miembros de la red financiera de ese grupo palestino en Gaza, Sudán, Turquía, Argelia y Qatar, como respuesta al ataque del grupo contra Israel que dejó a más de mil personas muertas o secuestradas.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro impuso sanciones a integrantes de Hamás que manejan un portafolio de inversiones del grupo, un facilitador en Qatar con lazos con el régimen iraní, un importante comandante de Hamás y una casa de cambio virtual situada en Gaza.

