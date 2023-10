Monedero plantea 14 tesis para que Morena supere la ausencia de López Obrador en 2024

Juan Carlos Monedero ​​politólogo, catedrático y fundador del partido español Podemos expuso en “Los Periodistas” sus “Catorce tesis sobre Morena y los partidos políticos (Y una canción desesperada)”.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Juan Carlos Monedero planteó en una charla con “Los Periodistas” 14 tesis que Morena tendrá que comprender de cara al 2024 una vez que Andrés Manuel López Obrador deje, cómo ya ha anunciado, el poder y la política, sobre todo por tratarse de una de las figuras más relevantes de este siglo XXI.

Monedero identificó en el programa de SinEmbargo Al Aire en sus “Catorce tesis sobre Morena y los partidos políticos (Y una canción desesperada)” cuáles son los aspectos fundamentales que está viviendo Morena en esta etapa de transición política que enfrenta el oficialismo.

“Hay líderes que fundan partidos y fundan épocas y su sustitución suele ser una catástrofe. Son momentos muy arriesgados, porque los adversarios políticos, sobre todo los que representan al viejo mundo intentan asestar el golpe definitivo para de alguna manera regresar”.

El especialista mencionó que en el caso de México, la etapa de transición se ha hecho de buena manera, pues Morena ha blindado a Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Transformación y le ha refrendado su apoyo.

1. El momento más complicado en la vida de un partido es cuando sus liderazgos más consolidados tienen que ser sustituidos, aún más cuando esos liderazgos encarnan una época.

En el primer punto, Monedero indica que en los momentos de cambio y sustitución de los grandes líderes suele ser aprovechado por los adversarios políticos para intentar regresar al poder. “Aquí se ha hecho casi mejor que en cualquier otro país que yo recuerde, porque no solamente no se ha podido en esos países sustituir al líder, sino que aquí había tres, una mujer, Claudia Sheinbaum, encima muy reforzada por el partido por el cual se presentaba”.

Monedero también indicó que los asesores de las élites y de las oligarquías ya han hecho sus análisis y estarán diciendo, ‘el momento de mayor debilidad es cuando López Obrador se marche’, pues dijo, “al encarnar una etapa, una nueva era, al ser la persona que ha encarnizado la transformación, cuando esa persona se marcha, el vacío va a ser real, va a ser sentimental, igual que tienen un vacío los propios líderes, el pueblo lo va a tener más, porque a los pueblos les cuesta mucho creer en los políticos, pero cuando esos líderes surgen el pueblo los quiere y sustituirlos es imposible”.

2. En los procesos internos, es esencial que quien gane no lo gane todo y que quien pierda, no lo pierda todo.

“Eso los planteó el Presidente López Obrador, planteó que todos los candidatos ganasen o no ganasen iban a tener un espacio en el gobierno del país o en alguno de los lugares de responsabilidad institucional. Yo creo que eso fue muy inteligente, porque sino los que pierden pueden tener la tentación, sobre todo cuando uno se ha consolidado en una nueva etapa, sigue habiendo pedazos de lo viejo, lo viejo nunca termina de marcharse y hay gente que dice, ‘yo he perdido aquí, aquí no tengo nada que hacer, me voy’, entonces los partidos no se consolidan”.

Monedero indicó que es vale la existencia de disidencias siempre y cuando sean ideológicas. “Si son ideológicas pueden laborarse, pueden trabarse, pero si son personales olvídate, hay enemistas y no hay nada que hacer”.

El fundador de Podemos también habló de la importancia de que haya paridad en los procesos de elección de las y los candidatos y ahondó en el valor que tienen los aspirantes que deben dejar de lado sus aspiraciones para apoyar a otros compañeros.

“Al haber paridad, hay gente que va a ganar la encuesta y no va a ser el candidato, porque a lo mejor gana y es un hombre y toca mujer. Cómo solventas en la política que todo el mundo tiene legitimas ambiciones y quieren prosperas en su carrera política de 20 años, de repente ganan una interna con lo que implica y luego tienen que dejarlo. La única posibilidad es que haya una enorme generosidad y que haya una asunción de que el partido es más importante que el proyecto personal”.

“Hace falta que la gente que pierda haga campaña, porque ha ocurrido que hay gente que ha perdido y no ha hecho campaña y se han perdido elecciones”.

3. Hay una tensión entre el núcleo que dio origen a un partido y lo sostienen y la necesidad de abrirlo y crecer. Esa tensión no puede solventarse abriéndose de una manera que quiebre la coherencia ideológica ni cerrándose como una secta.

“Aquí tenemos un problema porque dicen, ‘abramos’, para que estas entradas faciliten la gobernabilidad, pero la gente que entra viene con su mochila y su mochila no es de tu partido, su mochila no es de tu ideología y su mochila no tiene la misma coherencia ideológica que tiene tu partido, porque los que vienen con su mochila no la van a abandonar tan fácil”.

Monedero indicó que es necesaria la apertura de los partidos para evitar conflictos internos, siempre cuidando que no se pierdan los ideales.

“Cuando no te abres en un partido y solamente están los miembros fundadores terminan peleándose entre ellos y cada vez siendo menos. La única solución es que le inyectes al partido enormes dosis de debate ideológicas, enormes dosis de formación política que afecten a los que entran, porque sino nos encontramos que las viejas glorias de otros partidos políticos que ya no tienen futuro y esa gente empieza a migrar a lugares donde piensa que va a tener un poco de futuro, esa gente se ha acostado priista y ha despertado morenista”.

4. En los comienzos de una formación política, es esencial afirmar los principios ideológicos pues es la garantía de mantener el espacio político.

“Cuando eres joven, como le pasa a Morena, hay que tener cuidado porque estos partidos están vinculados a un momento concreto. En el caso de Morena ha sido esencial la memoria histórica contra el modelo neoliberal”.

El analista señala que además de esa lucha histórica contra el modelo neoliberal, está la lucha contra la corrupción política. “Morena es un partido que tiene luchas históricas en su ADN”.

Monedero recalcó que Morena debe tener poner especial atención en evitar que miembros de otros partidos que van en proceso de desaparición, como el PRI, no terminen devorandolo.

“Hay que tener cuidado porque al desaparecer partidos como el PRI, si el PRI migra a Morena devoran a un partido que nace para reinventar la política”.

5. Suele ser un error buscar candidaturas que le gustan a los adversarios políticos o a sus votantes, pensando que así se garantiza la victoria electoral.

“Hay un problema de fondo, nadie sabe quiénes son los ideólogos de los partidos, en cambio todos saben quienes son sus consultores. El peso de los consultores es peligroso porque lo que quieren es ganar las elecciones y les da igual todo. Si tú le encargas a un consultor una tarea y quiere hacer que tú ganes, puede cargarse al partido”.

Monedero señala que no siempre es cierta la idea que “ hay candidatos que tienen buena prensa”. “Hay que ser cuidadosos porque los candidatos que tienen buena prensa casi siempre le gustan a tus adversarios políticos, le gustan a los tuyos, pero hay una diferencia, tus adversarios no te van a votar, ellos tienen a sus candidatos”.

“No siempre es cierto que tengas buena prensa frente a los candidatos es que seas buen candidato”.

6 . Moderarse cuando no es el momento es darle vitaminas a los adversarios, de la misma manera que radicalizarse cuando no toca, da armas a los adversarios

En este punto, Monedero señaló que cada vez que se renuncia a los principios por cuestiones electorales o de orden político, “lo que haces es retrasar tu derrota”. En ese sentido, recordó las críticas contra Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena y sostuvo que al final ella salió victoriosa porque representaba “los ideales del partido, lo que las bases del partido querían, lo que mejor identificaba la continuidad de la 4T”.

7. En el siglo XXI, hay que preguntarle a los datos y completar con la intuición, no preguntarle a la intuición y buscar los datos que lo corroboren.

“Aquí es muy importante que seamos serios y seamos profesionales y que las encuestas dejen de mentir”, sostuvo Monedero y señaló que aquellos encuestadores que hacen trampa por que venden el resultado se les quite la licencia para hacer encuestas. “¿Cómo es posible que un señor por cobrar dinero pueda tergiversar un proceso democrático?, no puede ser”.

8. No hay que pensar que los candidatos son para hoy, sino que son también candidatos para mañana.

Juan Carlos Monedero indicó que es natural que un político busque seguir ascendiendo y por lo tanto se tiene que saber qué viene después. “Por eso tienes que pensar que las personas que estás apoyando tienes que pensar si quieres que siga ascendiendo”.

9. En las elecciones primarias donde un partido tiene varios candidatos, es más importante que se articulen en positivo sobre las capacidades de cada cual que no sobre sus problemas.

En este punto, Monedero puso como ejemplo la contienda interna por la Ciudad de México, y ejemplificó que en vez de descalificarse entre compañeros de un mismo partido lo que sus partidarios deben buscar es destacar las cualidades de su candidato. “Que no conviertan esta cosa de los consultores de la derecha las campañas en campañas sucias que sale todo el mundo despedazado no apoya en nada”.

10. Es importante que exista debate con los adversarios políticos, porque si no existe ese debate, la discusión se traslada a la interna.

“Si la oposición está en desastre aquí, la gente tiene tanto libre que se va a empezar a divertir en la pelea interna”, explicó al respecto Juan Carlos Monedero. “El partido debe empezar a pensar en las grandes discusiones”.

​​​​​​​​ 11. En política las familias y las corrientes existen y aunque lo ideal sería que fueran familias ideológicas, la realidad es que las razones de su existencia son más complejas. Negar la existencia de las familias y las corrientes o prohibirlas no les hace desaparecer.

“Esta es una tesis del realismo político puro. A mí no me gusta, pero es real y por tanto lo que no puedes hacer es negar la realidad”, expresó sobre este punto Monedero. Ante ello manifestó la necesidad de “inyectar ideología” al interior del partido para poder acercar mediante identidades y valores a las diferentes familias.

12. En un país presidencialista, todo lo que refuerce a la candidata es bueno y lo que la debilite es malo.

“Aquí es un país presidencialista si tú debilitas a la candidata Claudia Sheinbaum pues estás debilitando la posibilidad de ganar la presidencia, incluso cuando se gane estas debilitando a la propia presidencia. En tanto, en el debate político del partido debes tener esto en cuenta”.

Monedero señaló la importancia de que existan buenos diagnósticos y que todas las elecciones que hay ahora no debiliten a la candidata a la presidencia de la república, que Morena elija a quien más convenga al partido, a sus intereses, pues será la persona que va a ayudar a darle continuidad a la 4T.

También, mencionó la importancia de obtener triunfos en la Ciudad de México, y obtener la mayoría calificada tanto en el Congreso como en el Senado.

“Es evidente que la CdMx hay que ganarla para que el Gobierno de Claudia Sheinbaum tenga las menores dificultades posibles, es también importante que se gane el Congreso y el Senado para poder hacer leyes y no tener que estar malnegociando con partidos que te limitan las posibilidades de cambio”.

13. En partidos-movimiento, hay que tener a las bases estimuladas, no dopadas económicamente.

Monedero explicó en este punto que en partido movimiento sus militantes no pueden comprar el voto, no pueden acarrear ni dejar de entender que en la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. “Necesita militantes conscientes y organizados y eso es posible no cuando los compras sino cuando lo construyes”.

14. Un partido vertical gestiona bien lo electoral pero mal lo ideológico; un partido horizontal gestiona bien lo ideológico pero mal lo electoral.

“En la práctica esto se consigue solamente un constante diálogo dentro del partido. Creo que los partidos verticales terminan convirtiéndose en una oligarquía, en estructuras oxidadas que no interesan a las almas sensibles”.

En este punto, Monedero señala la importancia de buscar un equilibrio. “Por un lado sabemos que un partido sin orden, sin dirección, sin objetivos es una ONG que no va a cambiar las cosas y desde la otra dirección un partido que no sea amable, que no tenga la flexibilidad suficiente termina convirtiéndose en un partido de burócratas”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado