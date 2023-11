Encuesta de De las Heras plantea catástrofe opositora, con aprobación de AMLO en 79%

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Una nueva encuesta reveló que la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024, es aún más grande y definitiva sobre Xóchitl Gálvez, la elegida del Frente Opositor, con un Samuel García, del también opositor Movimiento Ciudadano, en un anecdótico tercer sitio.

De acuerdo con la encuesta realizada por De las Heras a nivel nacional entre el 10 y el 13 de noviembre, la exjefa de Gobierno capitalina capta el 66 por ciento de las preferencias, con Gálvez con un 14 por ciento, es decir, 52 puntos porcentuales de diferencia. García aparece con un 6 por ciento y Eduardo Verástegui, el aspirante independiente de ultraderecha, con dos por ciento.

En el índice de reconocimiento público, Sheinbaum tiene un 71 por ciento, por un 51 por ciento de Gálvez: esa es quizá su mejor opción para mejorar sus números y reducir la brecha con la morenista, ya que la mitad de la gente no la conoce, según este ejercicio demotécnico. pero aún así, entre los que la conocen, tiene la mayoría de oponiones negativas (50 por ciento), por 37 por ciento en contra que tienen García y Verástegui.

A la fortaleza de Sheinbaum se le suma la propia que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De las Heras le da un 79 por ciento de aprobación en este ejercicio de noviembre, su mejor cifra desde abril, cuando estuvo en 80 por ciento. La desaprobación se mantuvo en el 15 por ciento.

SHEINBAUM SE REGISTRA COMO PRECANDIDATA ÚNICA EN MORENA

“¡Presidenta! ¡Presidenta!”. Estos son los gritos con los que recibieron decenas de militantes de Morena y gobernadores del partido a Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo este domingo su constancia de precandidata oficial para competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024 por parte del oficialismo, mientras que su eventual rival del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, realizaba a su vez su registro con el tricolor en un hotel de la Ciudad de México.

En el World Trade Center, los ánimos de simpatizantes morenistas eran de celebración y fiesta, pues entre mariachi y aplausos felicitaron a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Asumo la precandidatura a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos”, declaró Claudia Sheinbaum. “Vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México”.

Durante su discurso, Sheinbaum aclaró cuál es su ideología: ” ¿Que nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? ¿Populistas, comunistas? NO sencillamente somos humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México. Nos indigna la desigualdad y la pobreza y lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, no nos arrodillamos frente al poderoso”.