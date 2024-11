El Buen Fin 2024 concluye con quejas de 14 mil personas; se recuperaron 1.6 mdp

La Profeco informó haber asesorado a más de 14 mil personas durante el Buen Fin 2024, además de conseguir el regreso de más de un millón de pesos como resultado de inconformidades que se conciliaron.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer algunos datos sobre el apoyo a la ciudadanía que brindó durante la edición 2024 del Buen Fin, evento comercial que se realizó del 15 al 18 de noviembre y en el cual la dependencia aseguró haber logrado la recuperación de un millón 690 mil 316 pesos.

En un comunicado, la Profeco informó que, durante los cuatro días en los que se llevó a cabo el Buen Fin, brindó asesoría a un total de 14 mil 651 personas a través de sus diferentes líneas de comunicación (módulos, brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor).

Según lo señalado por la dependencia, a las consumidoras y los consumidores asesorados se les compartió información sobre sus derechos, los trámites que pueden realizar y el proceso que deben llevar a cabo en caso de inconformidades por ofertas no respetadas, cancelaciones de compra, devoluciones de productos y demás.

#BoletínDePrensa Durante los cuatro días de El Buen Fin, la Profeco asesoró a 14,651 personas consumidoras a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor. La Procuraduría continuará atendiendo a aquellas personas que les sean entregados sus productos… pic.twitter.com/3wFMFBdljQ — Profeco (@Profeco) November 19, 2024

La institución detalló que atendió 347 inconformidades, 270 de las cuales lograron ser conciliadas. Resultado de esto, se consiguió el retorno de una cifra correspondiente a millón 960 mil 316 pesos a las personas afectadas, ya sea que recibieran el dinero en efectivo o en especie.

Asimismo, la Profeco indicó en su comunicado que el mayor tipo de inconformidades presentadas por las personas se debió a cancelaciones de compra, con 53 casos registrados; le siguieron reportes por precios no respetados (49 casos), promociones incumplidas (48 casos), ofertas no aplicadas (45 casos), productos no entregados (32 casos) y plazos de entrega no cumplidos (18 casos).

Por otra parte, señaló que la Ciudad de México fue la entidad en la que se registró un mayor número de inconformidades, con 74. El Estado de México, Jalisco y Veracruz fueron las siguientes en la lista, con 32, 28 y 25 inconformidades respectivamente.

A su vez, los proveedores de los cuales se obtuvieron más quejas fueron Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Soriana, Coppel, Sears, Liverpool, Chedraui, Elektra y Puma.

Finalmente, la Profeco afirmó que, aunque el Buen Fin 2024 haya concluido, “continuará atendiendo a aquellas personas que realizaron alguna compra durante estos días, ya que puede existir la posibilidad de que los productos, que les sean entregados en próximos días u empiecen a ocupar, presenten algún defecto o sea diferente a lo pagado”.