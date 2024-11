La derecha sufre en Latinoamérica: De la cumbre opaca de Noboa, al Milei gris del G20

Las posturas del Presidente argentino Javier Milei, que rechazan, por ejemplo, el cambio climático y aumentar impuestos a los más ricos, no encontraron eco en el la reunión del G20, celebrada a días de la Cumbre Iberoamericana, que estuvo marcada por la ausencia de todos los presidentes latinoamericanos invitados.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La retórica “libertaria” de Javier Milei no encontró eco en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Por el contrario, la imagen que marcó la asistencia del Presidente argentino fue el saludo frío e indiferente que le dio el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una postal que contrastó con la imagen del anfitrión junto a los otros mandatarios de izquierda de Latinoamérica: la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric.

Por ejemplo, mientras Lula da Silva hablaba de cómo el hambre y la pobreza no son el resultado de la escasez o de fenómenos naturales, sino “de decisiones políticas que perpetúan la exclusión de una gran parte de la humanidad” y la Presidenta Sheinbaum proponía destinar el 1 por ciento del gasto militar a la reforestación, Milei sostuvo que “si queremos combatir el hambre y la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio”.

Boas vindas ao presidente da Argentina, Javier Milei, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/s3HBEIvVM5 — Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

En otra cuestión, al tiempo que Lula da Silva planteó avanzar hacia una reforma de la gobernanza global y también aprobar un impuesto de dos por ciento a la riqueza de los multimillonarios del mundo, Milei refirió que “si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros. Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros”.

Para analistas de distintas partes del mundo, las posturas de Milei buscan allanar el camino ante la llegada de Donald Trump a la política internacional, sobre todo con un discurso que niega el cambio climático, rechaza la igualdad de género y desecha el aumento de impuestos a los multimillonarios.

Aunque en inicio sus posturas se distanciaron de los liderazgos latinoamericanos de izquierda, al final Milei cedió y en un comunicado Argentina anunció que sí suscribirá la declaración de presidentes, solo con un matiz: “Sin obstaculizar la declaración de los demás líderes, el presidente Javier Milei ha dejado en claro que no acompaña varios puntos”.

Lo cierto es que lo de Milei no se trata del único vacío que ha encontrado la derecha en América Latina.

El viernes de la semana pasada cerró la Cumbre Iberoamericana de Ecuador con el desaire de sus principales líderes y sin una declaración oficial por falta de consenso, precisamente por el rechazo de Argentina a suscribir la “Declaratoria de Cuenca”.

“No hubo ese consenso en el caso de lo que podríamos denominar la declaración más bien política y, en consecuencia, los países hicieron una declaración en el margen de la cumbre”, explicó el secretario iberoamericano, Andrés Allamand, en una rueda de prensa.

En el último día de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las principales autoridades participaron en la foto oficial. Esta imagen simboliza los lazos de amistad, unión y los objetivos comunes que comparten nuestros pueblos.#CumbreEc2024 pic.twitter.com/lgn2gXxX83 — Cumbre Iberoamericana (@CumbreIberoA) November 15, 2024

El Presidente Daniel Noboa no contó con el respaldo de los principales líderes de Latinoamérica, una distancia que se ha marcado por la ruptura de las relaciones de México luego del asalto a la Embajada de este país el pasado 5 de abril y por las críticas al Presidente Gustavo Petro a quien llamó “un snob de izquierdas” en una entrevista de junio pasado con The New Yorker.

Lo cierto es que la cumbre acabó como inició: mal. Durante su celebración tuvieron lugar protestas de sectores sociales en una “contracumbre” al tiempo que no acudió ningún mandatario de Latinoamérica. De 22 jefes de Estado y de Gobierno que fueron invitados, solo acudieron el rey español Felipe VI y el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal.

LA DERECHA SE ORGANIZA EN AMÉRICA

Del 14 al 16 de noviembre políticos conservadores se reunieron en Estados Unidos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se celebró en Florida, en el club privado que habita Donald Trump y desde donde conforma su Gabinete.

En el encuentro, el Presidente Javier Milei fue uno de los oradores, ahí conversó tanto con Trump, quien elogió su trabajo, y con el empresario Elon Musk, el próximo jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos –un cargo que existirá por primera vez en ese país–.

MAAGA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/ak96MbbXXu — Javier Milei (@JMilei) November 15, 2024

Mercedes Schlapp, una las líderezas de la CPAC, describió a Milei como un aliado en la lucha contra el comunismo en Latinoamérica.

“Schlapp indicó que el Partido Republicano sabía que tenía que lograr una victoria contundente de Trump para apoyar la lucha por la libertad en Latinoamérica ante el peligro del comunismo y el socialismo, ‘porque hay que darle prioridad a esta región’”, reportó la agencia EFE la semana pasada.

El 4 de diciembre, la CPAC se celebrará por primera vez en Argentina, hasta ahora está confirmada la asistencia de Santiago Abascal, líder del partido español de derecha Vox, así como el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Presidente Javier Milei ha dejado claro su respaldo a Trump en más de una ocasión y sus políticas coinciden con la visión del republicano, por ejemplo, en cuestiones medioambientales.

Esta semana, Argentina retiró a su delegación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29), que se lleva a cabo en Azerbaiyán.

Los integrantes de la comitiva argentina estuvieron en las primeras jornadas del evento, que se realiza en Bakú hasta el viernes 22 de noviembre, pero recibieron desde Buenos Aires la orden de retirarse. Previamente, durante su discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas, Milei acusó a la ONU de querer “imponer una agenda ideológica” y ha rechazado la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable.

