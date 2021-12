¿Bebes té o café con frecuencia? Un estudio los asocia con menor riesgo de demencia

Madrid, 19 de diciembre (Europa Press).- Beber café o té puede estar asociado a un menor riesgo de ictus y demencia, según un estudio sobre individuos sanos de entre 50 y 74 años que se publica en la revista de acceso abierto PLOS Medicine. El consumo de café también se asoció a un menor riesgo de demencia tras el ictus.

Los accidentes cerebrovasculares son acontecimientos que ponen en peligro la vida y causan el 10 por ciento de las muertes en todo el mundo, mientras la demencia constituye un problema sanitario mundial con una elevada carga económica y social. La demencia post-accidente cerebrovascular es una condición en la que los síntomas de demencia aparecen después de un accidente cerebrovascular.

