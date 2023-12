La OMS anuncia cierre de COVAX, programa que permitió la entrega de vacunas anticovid

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que COVAX, el mecanismo multilateral para el acceso mundial equitativo a las vacunas de COVID-19 lanzadas en 2020, llegará a su fin el 31 de diciembre.

Dirigido conjuntamente por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), la Alianza para las Vacunas (Gavi), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), COVAX ha suministrado hasta ahora casi dos mil millones de dosis de vacunas COVID-19 y dispositivos de inyección seguros a 146 economías.

Se estima que sus esfuerzos han contribuido a evitar la muerte de al menos 2,7 millones de personas en las economías participantes en el Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) de COVAX de renta baja y media-baja (economías de renta baja) que recibieron dosis gratuitas a través del mecanismo, junto con casi dos mil millones de dólares estadounidenses en ayudas críticas para convertir las vacunas en vacunaciones.

Estas 92 economías de ingresos bajos que cumplían los requisitos para participar en el programa con el apoyo del mecanismo de financiación conocido como Compromiso Anticipado de Mercado de COVAX de Gavi (COVAX AMC, por sus siglas en inglés) seguirán teniendo la opción de recibir dosis de la vacuna COVID-19 y apoyo para la administración a través de los programas regulares de Gavi.

Hasta el momento, 58 economías de renta baja han solicitado un total de 83 millones de dosis en 2024, con planes para centrarse en la protección continua de grupos prioritarios, incluidos los trabajadores sanitarios, los trabajadores comunitarios y los adultos mayores.

